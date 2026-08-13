È morto Lucio Montanaro, attore de L'allenatore nel pallone 2 e icona della commedia italiana: le cause della morte
Il celebre attore e caratterista, visto in vari film con Lino Banfi, è morto all'età di 75 anni dopo aver accusato un malore: ecco i suoi successi
È arrivata nel primo pomeriggio la triste notizia della scomparsa di Lucio Montanaro. Il celebre attore si è spento a causa di un arresto cardiaco, dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava in piscina. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, arrivati con un’ambulanza con infermiere da Martina Franca e una da Alberobello con il medico a bordo. Purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.
Addio a Lucio Montanaro: chi era l’attore e volto simbolo della commedia italiana
Nato proprio a Martina Franca, lo scorso 22 giugno Montanaro aveva festeggiato 75 anni. In quell’occasione, l’amministrazione comunale lo aveva omaggiato con una targa per celebrare la sua carriera e il suo legame indissolubile con la città.
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Lucio Montanaro è stato per decenni un volto simbolo del cinema popolare italiano. Come attore comico e caratterista d’eccezione, ha recitato in tantissime pellicole di successo al fianco dei più grandi nomi della risata e delle attrici più affascinanti della commedia dell’epoca. La sua simpatia travolgente e la sua presenza scenica gli avevano regalato una grandissima popolarità, non solo in tutta Italia ma anche all’estero, dove i suoi film erano seguitissimi. Negli ultimi tempi si era dedicato anche alla scrittura. Aveva infatti dato alle stampe un libro dedicato al ricordo di Mario Merola, artista con cui ha condiviso il set in diverse occasioni. Proprio nei prossimi giorni, Montanaro avrebbe dovuto presentare la sua opera durante una rassegna culturale in programma a Bisceglie.
Gli ultimi film della sua carriera
L’ultimo film per il cinema in cui ha recitato Lucio Montanaro è L’allenatore nel pallone 2 diretto da Sergio Martino, sequel del celebre cult con Lino Banfi. Per quanto riguarda invece le apparizioni sul grande schermo nei decenni precedenti, le sue ultime opere principali includono Se lo fai sono guai, diretto da Michele Massimo Tarantini e Club vacanze (1995), diretto da Alfonso Brescia.
Con la sua partenza se ne va un pezzo di storia del nostro spettacolo, un uomo generoso che ha saputo regalare sorrisi e leggerezza a più generazioni di spettatori.
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