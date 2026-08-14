Lucio Montanaro, il cinema popolare perde un pilastro: 3 film da vedere in streaming per tornare nella commedia degli anni ’80 L'attore pugliese, scomparso il 13 agosto a 75 anni, è stato uno dei caratteristi più amati della commedia popolare italiana: tre film per non dimenticarlo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Lucio Montanaro se ne è andato il 13 agosto 2026, stroncato da un malore improvviso nella sua Martina Franca. Aveva 75 anni e una carriera costruita su quaranta film, sempre in seconda fila ma mai invisibile: quel faccione pugliese, quella comicità fisica e dialettale erano capaci di rubare la scena anche ai protagonisti più celebri. Lino Banfi, Mario Merola, Nino D’Angelo: i grandi nomi del cinema popolare italiano lo volevano sempre con sé. Ecco 3 film, ancora disponibili in streaming, per ricordarlo come merita.

Lucio Montanaro, 3 film da vedere in streaming per non dimenticarlo

Se parliamo di commedia popolare italiana, Lucio Montanaro è uno dei volti che ci viene in mente. Ha recitato accanto ai grandi nomi della risata, da Lino Banfi ad Alvaro Vitali, Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Pippo Franco, Mario Merola e Nino D’Angelo, e la sua originalità era visibile a tutti. Nel corso della sua carriera ha interpretato numerosi ruoli spesso con una componente comica e con l’uso del dialetto pugliese. Per ricordarlo, ecco 3 dei suoi film più rappresentativi ancora reperibili in streaming:

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Carcerato (1981) – Prime Video

Diretto da Alfonso Brescia, il film racconta la vicenda di Francesco, un uomo accusato ingiustamente dell’omicidio di un malvivente che era l’amante di sua moglie. Dietro le sbarre, l’uomo si dispera perché non può assistere la madre malata né essere presente alla prima comunione della figlia, alla quale aveva promesso di cantare. Protagonista assoluto è Mario Merola, il re indiscusso della sceneggiata napoletana, con Montanaro nel ruolo del compagno di cella Ciccio. La coppia comica costituita da Antonio Allocca e Lucio Montanaro è uno dei punti di forza del film, e nel cast figura anche un giovanissimo Sergio Castellitto al suo esordio cinematografico.

La dottoressa ci sta col colonnello (1980) – Prime Video ed Apple TV

Questo film, alla cui regia troviamo Michele Massimo Tarantini, e con Lino Banfi, Alvaro Vitali e Nadia Cassini, rappresenta uno degli ultimi esemplari di quel genere che combina i temi della soldatessa e della dottoressa sexy – resi popolari da Edwige Fenech – con molti elementi di commedia assurda. Il colonnello Anacleto Punzone, medico militare, si invaghisce della splendida professoressa Eva Russell: tra i due scatta il colpo di fulmine, ma lui è timido perché si sente fisicamente inferiore. Per tentare di risolvere il problema chiede di trapiantargli l’organo sessuale di una recluta conosciuta per le sue "doti" fuori dal comune. Ma non tutto va come previsto. Montanaro è parte di un cast corale che fa dell’assurdo e dell’ironia i suoi cardini.

Fotoromanzo (1986) – Prime Video

Diretto da Mariano Laurenti, il film segue Nino, figlio di una portinaia napoletana che sogna di diventare un celebre cantautore. Si innamora della figlia di un ufficiale dei carabinieri e la segue fino a Milano. Protagonista è Nino D’Angelo, all’epoca al culmine della sua popolarità come "scugnizzo biondo" del cinema neo-melodico, mentre Montanaro interpreta il ruolo del comico mangione Lucio, amico del protagonista, prima dei saluti e della partenza per il Nord. Il finale, da lacrima movie, vede Nino salvare Anna da morte sicura dopo un incidente stradale grazie a una trasfusione di sangue, con la storia d’amore che si riconsolida e la vittoria in un importante concorso musicale che sancisce il riconoscimento del talento del protagonista. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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