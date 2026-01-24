Lucio Corsi conquista l’Europa un anno dopo il boom a Sanremo: cosa ha in programma
Il cantante di "Volevo essere un duro" partirà con il suo primo tour europeo a fine gennaio. Poi tre tappe in Italia, tra Firenze, Roma e Milano. Ecco tutti i dettagli.
Lucio Corsi ha deciso di non fermarsi al boom sanremese. A un anno dall’esplosione inaspettata sul palco dell’Ariston, il cantautore toscano porterà le sue canzoni fuori dai confini italiani, con il suo primo tour internazionale nei club di mezza Europa, da Parigi a Londra, passando per Vienna, Amsterdam Berlino, Zurigo e tanti altri. Poi ci sarà il ritorno, attesissimo, nel nostro Paese, con tre date autunnali nei palasport di Firenze, Roma e Milano. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e il calendario completo del tour.
Lucio Corsi, il primo tour europeo dopo Sanremo
Si chiama semplicemente "Tour Europeo 2026" la nuova avventura live di Lucio Corsi. Il viaggio del cantautore rivelazione di Sanremo 2025 partirà il 24 gennaio dal Padiglione Conza di Lugano, tappa inaugurale di una lunga corsa in bus che lo porterà, insieme alla sua band, sui palchi delle principali città europee.
Il calendario del tour è fittissimo e costruito come un vero e proprio percorso a tappe:
- 1 febbraio – Zurigo, Volkshaus
- 3 febbraio – Vienna, SimmCity
- 5 febbraio – Praga, MeetFactory
- 6 febbraio – Varsavia, Proxima (già sold out)
- 7 febbraio – Berlino, Heimathafen Neukölln (sold out)
- 9 febbraio – Bruxelles, La Madeleine
- 10 febbraio – Londra, O2 Shepherd’s Bush Empire
- 11 febbraio – Lussemburgo, den Atelier
- 13 febbraio – Amsterdam, Q‑Factory (sold out)
- 15 febbraio – Parigi, Élysée Montmartre.
Per Corsi si tratta la prima vera tournée internazionale: niente più festival mordi‑e‑fuggi, per lui, ma una serie di concerti pensati per i principali club di grido del continente. Un contesto perfetto per il suo immaginario tra folk, glam e racconti surreali, diventato un marchio di fabbrica grazie all’iconica performance a Sanremo con "Volevo essere un duro".
Dall’Europa ai palasport: il 2026 italiano di Lucio Corsi
Chi non riuscirà a seguirlo all’estero avrà comunque modo di vederlo in Italia, dove l’autunno sarà dominato da "Lucio Corsi – Palasport 2026", il primo tour dell’artista nei palazzetti del nostro Paese. Tre sono gli appuntamenti già fissati in calendario:
- 27 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 5 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport
- 11 dicembre – Assago (MI), Unipol Forum
Si tratta di un salto di categoria non da poco per un artista che, fino a pochi anni fa, era decisamente di nicchia. Portare il suo mondo in location così importanti vuol dire ripensare totalmente lo show, con arrangiamenti più ampi, scenografie, luci spettacolari e un dialogo diverso con un pubblico più numeroso. Ma dopo il boom sanremese e la consacrazione definitiva sul palco dell’Eurovision, siamo certi che Lucio sarà all’altezza dell’impresa. E potrà reggere senza problemi il peso di produzioni più complesse e un’attenzione mediatica costante.
