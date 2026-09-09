Lucio Battisti, a Roma il concerto di Roberto Fabbri dedicato all'amato cantautore: la data dell'evento e chi ci sarà E' in programma a Roma un live dedicato a Lucio Battisti con protagonista Roberto Fabbri, che permetterà di riascoltare i suoi brani più amati accompagnato dagli archi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Parole & Dintorni

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Rendere omaggio a uno degli artisti che ha scritto pagine importanti di storia della muscita italiana. Questo è l’obiettivo che si pone "Battisti in… classica", progetto discografico dedicato a Lucio Battisti, pubblicato e distribuito da Sony Music Italy.

"Battistin in.. classica": il progetto per celebrare Lucio Battisti

E’ previsto per il prossimo 29 settembre presso l’auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma l’appuntamento con "Battisti in..classica", un progetto discografico che vedrà esibirsi il chitarrista e compositore Roberto Fabbri all’interno della sala Goffredo Petrassi. A pubblicare e distribuire l’evento è un colosso del calibro di Sony Music Italy.

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Questa sarà l’occasione per ascoltare alcuni dei successi dell’artista, amatissimi anche dai più giovani nonostante il trascorrere degli anni. Fabbri avrà il compito di interpretarli e rivisitarli con un tocco personale con una versione per chitarra e archi, inseriti all’interno del suo album "I successi di Lucio Battisti in cover per chitarra", distribuiti sempre dalla casa discografica e disponibili anche in digitale.

In occasione del live sarà inoltre possibile ascoltare per la prima volta anche altri canzoni iconiche, quali "La luce dell’est", "Acqua azzurra acqua chiara" e "29 settembre". Queste ultime tre saranno invece disponibili, sempre in formato digitale, a partire dal 29 settembre, in coincidenza con l’evento previsto nella Capitale.

A inizio concerto i presenti avranno inoltre la possibilità di vedere il videoclip di "Amarsi un po’", realizzato dalla regista Sara

Ceracchi.

Fabbri sarà accompagnato sul palco da Philotes Strings Quartet e l’Ensemble d’archi del Conservatorio Statale "Giulio Briccialdi" di Terni, diretti da Luca Proietti, autore degli arrangiamenti. Gli spettatori potranno così ascoltare i brani di Lucio Battisti in una modalità che non ha precedenti, resa unica dal tocco speciale degli archi. così da garantire ai brani una profondità che la musica classica può conferire alle melodie.

L’inizio del concerto è previsto a partire dalle ore 20, i biglietti sono tuttora in vendita al sito www.ticketone.it.

Il progetto dedicato a Lucio Battisti nasce dalla realizzazione del libro "LUCIO BATTISTI – 14 grandi successi arrangiati per chitarra", scritto da Fabbri ed edito da Hal Leonard Europe, che raccoglie le trascrizioni per chitarra dei brani più iconici del cantautore.

Non è la prima volta che Roberto Fabbri, riconosciuto a livello internazionale come uno dei maggiori esponenti della chitarra classica contemporanea, dedica il suo lavoro ai brani più famosi del pop italiano ed internazionale e alle musiche da film più belle, oltre ad altre sue composizioni inedite in veste di autore. Recentemente l’artista ha pubblicato quattro lavori, oltre a quello precedentemente citato ci sono gli album "Guitar Pure Emotions" (composizioni originali), "Guitar Meets Movie" e "Italian & International Pop Songs on classical guitar". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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