Lucio Dalla e Lucio Battisti insieme, il disco (magico) diventa realtà: cos'è 'L'alba di Lucio' "L'alba di Lucio", l'edizione in vinile che celebra due geni della musica nati a poche ore di distanza e che, finalmente, li mette insieme sullo stesso disco.

Il 4 marzo 1943, a Bologna, nasceva Lucio Dalla: clarinettista, poeta, narratore di storie che profumavano di mare. Il 5 marzo dello stesso anno, a poche ore di distanza e a qualche centinaio di chilometri più in là, tra i monti del reatino di Poggio Bustone, veniva al mondo Lucio Battisti: chitarrista autodidatta, rivoluzionario del pop italiano, voce capace di commuovere. Due geni separati dal caso, ma uniti dal destino. Due artisti che hanno fatto la storia della canzone italiana e che, per la prima volta, potremo trovare insieme nel vinile L’alba di Lucio, un’unica edizione esclusiva da collezione in formato 12 pollici a 45 giri. Un progetto discografico straordinario, pensato come omaggio a due giganti del cantautorato italiano scomparsi troppo presto. Scopriamo di più.

Lucio Dalla e Lucio Battisti in un vinile da collezione

Il vinile, pensato in una suggestiva colorazione marble blu/lavanda, presenta sul Lato A l’iconica 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, la canzone presentata al Festival di Sanremo nel 1971, che racconta la storia di una ragazza madre e di un soldato sconosciuto. Un brano diventato un vero e proprio biglietto da visita per Dalla. Sul Lato B troviamo invece I giardini di marzo di Lucio Battisti, pubblicata nel 1972 nell’album Umanamente uomo: il sogno. Uno dei capolavori assoluti del sodalizio tra Battisti e Mogol.

La copertina è stata affidata al talento dell’illustratore Matteo Berton, mentre le buste interne personalizzate raccontano per immagini l’incontro ideale tra i due Lucio, un dialogo simbolico che non si è mai potuto realizzare in vita, ma che in questo vinile trova finalmente concretezza. A rendere ancora più prezioso il progetto, il contributo speciale di Vincenzo Mollica, tra i critici musicali e giornalisti più amati d’Italia, che firma un testo inedito dedicato a "quella notte magica" in cui nacquero, a poche ore l’uno dall’altro, due dei più grandi cantautori della storia della musica italiana.

L’alba di Lucio, quando e dove acquistare il vinile

L’alba di Lucio è un disco in vinile unico nel suo genere, pensato per chi ama davvero la grande musica italiana, per i collezionisti, per chi sa riconoscere il valore di un oggetto raro. Ogni copia è infatti numerata per rendere ogni pezzo unico e irripetibile. Il pre-order (aperto ieri, 4 marzo) sarà ancora disponibile solo per oggi, 5 marzo 2026, e solo online su Sony Music Store. La finestra temporale di acquisto si chiuderà proprio questa sera. Un’occasione imperdibile in ricordo di due voci così grandi, così diverse, eppure così profondamente vicine.

