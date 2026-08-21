Luciano Ligabue, il lato più intimo del rocker nel nuovo film documentario: la confessione sul palco e quel ricordo del padre Il rocker ripercorre la sua carriera e i momenti più personali nel documentario Sky, dagli esordi nei locali fino ai grandi concerti con migliaia di fan.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Tutti, fan e non, almeno una volta nella vita, hanno cantato una sua canzone a squarciagola e, subito dopo, hanno provato quel senso di ‘liberazione’. Ora, Luciano Ligabue ha deciso di mettersi a nudo, senza rinunciare a quella schiettezza che da sempre accompagna il suo rapporto con il pubblico. In Luciano, Prima di Tutto, il nuovo film documentario Sky, la rockstar ripercorre una vita trascorsa tra chitarre, palchi e concerti diventati eventi generazionali, ma lascia spazio anche ai ricordi più personali. Ligabue racconta ciò che si nasconde dietro il personaggio e torna alle origini di una passione che, ancora oggi, continua a chiamarlo sul palco.

Luciano, Prima di Tutto: il nuovo documentario svela un inedito Luciano Ligabue

Il 4 settembre 2026, alle ore 21:15, debutta in esclusiva su Sky Documentaries (e in streaming su NOW) Luciano, Prima di Tutto, il documentario dedicato a Luciano Ligabue, diretto da Paolo Bonfadini e prodotto da Sky Content Factory. Il documentario nasce attorno a un momento speciale della carriera dell’artista: il concerto evento La Prima Notte – Music Opening Ceremony, che lo scorso 6 maggio ha inaugurato l’Unipol Dome di Milano, oggi noto anche come Arena Milano Santa Giulia. Il racconto attraversa poi il tour europeo e gli ultimi eventi negli stadi italiani dell’artista. Ligabue ripercorre la propria storia, dai primi concerti davanti a pochi amici in un locale di provincia fino ai Campovolo, capaci di radunare oltre 100.000 fan, passando per i tour mondiali. Non mancano momenti personali, come il ricordo della prima chitarra ricevuta dal padre e l’emozione di condividere il palco con il figlio Lenny, batterista della band.

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Insomma, aneddoti, curiosità e racconti non solo della sua sfera professionale ma anche, e soprattutto, di quella privata, intima, che in molti tendono a tenere per sé ma che lui ha deciso di mostrare ai suoi fan. Di seguito, il trailer, che mostra l’artista riflettere sul proprio rapporto con la musica e il palcoscenico. Sottolinea, inoltre, che, anche se il tempo passa, il bisogno di viversi appieno quei momenti non cambia, anzi rimane invariato.

Luciano, Prima di Tutto: il documentario ‘svela’ anche il nuovo singolo di Ligabue

C’è una piccola ‘chicca’ per chi guarderà il documentario. Ad accompagnare i titoli di coda è Qualcosa per te, il nuovo singolo di Ligabue pubblicato da Warner Music Italy, disponibile in radio e digitale dal 21 agosto. Un progetto, dunque, che unisce musica inedita e memoria, in un anno particolarmente ricco per l’artista emiliano, tra nuovi eventi live e la ripubblicazione del suo libro d’esordio. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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