Luciano Darderi: chi è la nuova fidanzata Catalina, l’ex famosa e l’amicizia con Eros Ramazzotti Il tennista italo-argentino, al 18esimo posto della classifica ATP, frequenta da qualche mese una ragazza argentina: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Luciano Darderi è uno dei volti più interessanti della nuova generazione del tennis italiano. Nato nel 2002 a Villa Gesell, in Argentina, ma cresciuto sportivamente in Italia, Darderi rappresenta ad oggi quel mix perfetto tra scuola sudamericana e mentalità europea: terra rossa nel DNA, ma con un tennis sempre più moderno e aggressivo. Il grande salto di qualità è arrivato per lui nel 2024, quando ha conquistato il suo primo titolo ATP al torneo di Córdoba, in Argentina. Una vittoria che ha attirato l’attenzione del grande pubblico e lo ha confermato come uno dei talenti più promettenti del movimento azzurro. Da qualche mese, a tifare per lui e a supportarlo ad ogni match c’è anche la fidanzata Catalina, che certamente non mancherà nemmeno per la semifinale agli internazionali di Roma 2026 di oggi, che vedrà Darderi contro Casper Ruud. Scopriamo allora qualcosa in più sul nuovo amore del tennista e qualche curiosità inedita.

Luciano Darderi, la nuova fidanzata Catalina e l’amicizia con Eros Ramazzotti

Da qualche mese, il tennista Luciano Darderi fa coppia fissa con Catalina, una giovane ragazza argentina. Di lei non si conoscono particolari informazioni, e ciò che sappiamo deriva principalmente da quanto raccontato dallo stesso Darderi. "È nato un sentimento bellissimo fra noi. Dopo mesi di solitudine, ho scoperto un giovane amore per questa ragazza splendida, dolce e tranquilla, che mi trasmette tanta serenità. Catalina è stata un portafortuna, ci siamo fidanzati il giorno del primo match di Buenos Aires e poi sono arrivato in finale", ha raccontato il tennista a La Gazzetta dello Sport. Di recente, Darderi ha aggiunto anche: "È una ragazza di Buenos Aires. Ci stiamo frequentando da febbraio, con lei sto bene e sono sereno".

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Ma in una delle sue ultime interviste, il giovane tennista italo-argentino ha parlato anche della sua amicizia con Eros Ramazzotti, suo cantante preferito. "Dopo la vittoria a Marrakech dell’anno scorso, mi ha scritto per farmi i complimenti, io gli ho risposto dicendogli che mi piaceva tanto la sua musica. Da allora ci sentiamo spesso".

Luciano Darderi, la fine della relazione con l’ex Brianna Guagliardo

Prima di conoscere Catalina, Luciano Darderi è stato fidanzato per diverso tempo con Brianna Guagliardo, ballerina di fama internazionale. Brianna, di origini argentine ma nata a West Palm Beach in Florida nel 2004, ha vinto nel tempo diversi concorsi di danza classica e lo Youth America Grand Prix ed è particolarmente conosciuta anche sui social dove ad oggi vanta circa 39mila follower. Dopo la fine della relazione con il tennista, la ragazza ha intrapreso una storia d’amore con il calciatore argentino Nicolas Cordero.

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