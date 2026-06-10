Perché Luciana Littizzetto è finita su Tinder: la risposta era già in questa commedia del 2011
Per scrivere il suo primo romanzo è entrata su Tinder in incognito: un giro dentro il dating che ci riporta dritti alla commedia di Brizzi del 2011 Femmine contro maschi
Il film del 2011 Femmine contro maschi raccontava quel caos domestico che conoscono tutti: lui che si perde, lei che prova a riportarlo sulla strada, poi una sciocchezza manda tutto all’aria. Fausto Brizzi ha diretto una commedia – sequel di Maschi contro femmine – piena di topoi italiani, di coppie che si incastrano senza accorgersene e che finiscono per infilarsi in situazioni sempre più assurde. Nel cast corale, tra gli altri, ricordiamo Claudio Bisio, Nancy Brilli, Ficarra e Picone, Emilio Solfrizzi e Luciana Littizzetto. Quest’ultima, in particolare, calzava alla perfezione nel suo personaggio con la naturalezza di chi certe scene le ha viste davvero, non solo recitate. Oggi quell’occhio clinico si è spostato altrove e l’ha portata a scrivere il suo primo romanzo, Il tempo del la la la, uscito ad aprile 2026. Ma altro che set: per documentarsi è finita nientemeno che su… Tinder.
Il profilo segreto su Tinder e quella bio che dice tutto di lei
Ebbene sì, Luciana Littizzetto ha aperto un profilo sotto falso nome su Tinder mentre lavorava alla stesura del libro, spinta anche dal fatto che due suoi amici maschi si sono conosciuti proprio su una piattaforma di dating e sono poi convolati a nozze. Nessuna appuntamento in vista però per Luciana: le interessava capire come si presentano gli uomini quando hanno poco spazio e molta fretta. Nella bio ha messo solo "Amo i libri", poi una frase che suona come una battuta ma che le si addice non poco: "Sono un prodotto di nicchia per intenditori". Un modo per dire "ci sono, ma non per tutti".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Dal dating al romanzo: un passaggio naturale
Il giro su Tinder le è servito per raccogliere materiale "vero": un dettaglio nella foto, una frase scritta in fretta, un tentativo di sembrare brillanti che si rivela un clamoroso autogol. Tra l’altro è il tipo di contenuti che a lei piace da sempre, lo stesso che porta nelle sue "letterine" televisive a Che tempo che fa da Fabio Fazio.
Il tempo del la la la nasce anche da questo giro dentro il mondo del dating. La maturità, per lei, è fatta così: aggiustamenti, deviazioni, errori, praticamente la vita delle tre protagoniste del libro Lola, Maura e Ida, che si incontrano tutte le settimane al baretto di fiducia per aggiornarsi sulle proprie disavventure (soprattutto sentimentali).
Perchè dopo 15 anni Femmine contro maschi è ancora attuale
Sono passati ormai 15 anni dall’uscita di Femmine contro maschi, ma riguardandolo oggi certe scene sembrano più attuali che mai. Gli uomini che continuano a non cogliere i segnali, le donne che continuano a provare a interpretarli… L’unica vera differenza è il mezzo: adesso tutto passa da uno schermo, un reel sbagliato, una caption buttata giù troppo in fretta.
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv: Dino Zoff racconta l’epopea azzurra e sfida la festa di SuperKaraoke
Cosa vedere stasera in tv? L’analisi antimafia di Lezioni di mafie (La7, approfondim...
I film in TV stasera: l'erotismo di '9 settimane e 1/2' e la commedia di 'Femmine contro maschi'
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 10 giugno 2026: da My...
Silvia Salis e il marito (famosissimo): la storia d’amore con Fausto Brizzi e perché loro figlio ha solo il cognome della madre
Tra politica e cinema, la storia d'amore tra Silvia Salis e Fausto Brizzi unisce due...
Ficarra e Picone vogliono proprio sfondare al box office: due attrici (da urlo) pronte a rubargli la scena al cinema
Ficarra e Picone tornano sul grande schermo con un nuovo progetto diretto da Alessan...
Ficarra e Picone come Checco Zalone, ecco la loro canzone per salvare i bambini dallo smartphone: testo e significato
Non solo cinema per Ficarra e Picone, che hanno deciso di seguire l'esempio di Checc...
Fabio Fazio sfida la Rai, il retroscena sul ‘raddoppio’ di Che Tempo Che Fa: quando andrà in onda sul Nove
Stando agli ultimi rumor, il programma cult dell'ex conduttore Rai potrebbe andare a...
Luciana Littizzetto senza filtri: "Da ricoverata ho capito cosa mi manca". La verità sulla menopausa, i figli e i rimpianti
La comica, in occasione dell'uscita del suo romanzo 'Il tempo del la la la', si è co...
I film in onda in TV stasera: la commedia con Pieraccioni, il thriller con The contract e The equalizer
Dalla commedia Pare parecchio Parigi su Rai 1 all’azione di Matrix Resurrections su ...