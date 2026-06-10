Perché Luciana Littizzetto è finita su Tinder: la risposta era già in questa commedia del 2011 Per scrivere il suo primo romanzo è entrata su Tinder in incognito: un giro dentro il dating che ci riporta dritti alla commedia di Brizzi del 2011 Femmine contro maschi

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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Il film del 2011 Femmine contro maschi raccontava quel caos domestico che conoscono tutti: lui che si perde, lei che prova a riportarlo sulla strada, poi una sciocchezza manda tutto all’aria. Fausto Brizzi ha diretto una commedia – sequel di Maschi contro femmine – piena di topoi italiani, di coppie che si incastrano senza accorgersene e che finiscono per infilarsi in situazioni sempre più assurde. Nel cast corale, tra gli altri, ricordiamo Claudio Bisio, Nancy Brilli, Ficarra e Picone, Emilio Solfrizzi e Luciana Littizzetto. Quest’ultima, in particolare, calzava alla perfezione nel suo personaggio con la naturalezza di chi certe scene le ha viste davvero, non solo recitate. Oggi quell’occhio clinico si è spostato altrove e l’ha portata a scrivere il suo primo romanzo, Il tempo del la la la, uscito ad aprile 2026. Ma altro che set: per documentarsi è finita nientemeno che su… Tinder.

Il profilo segreto su Tinder e quella bio che dice tutto di lei

Ebbene sì, Luciana Littizzetto ha aperto un profilo sotto falso nome su Tinder mentre lavorava alla stesura del libro, spinta anche dal fatto che due suoi amici maschi si sono conosciuti proprio su una piattaforma di dating e sono poi convolati a nozze. Nessuna appuntamento in vista però per Luciana: le interessava capire come si presentano gli uomini quando hanno poco spazio e molta fretta. Nella bio ha messo solo "Amo i libri", poi una frase che suona come una battuta ma che le si addice non poco: "Sono un prodotto di nicchia per intenditori". Un modo per dire "ci sono, ma non per tutti".

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Dal dating al romanzo: un passaggio naturale

Il giro su Tinder le è servito per raccogliere materiale "vero": un dettaglio nella foto, una frase scritta in fretta, un tentativo di sembrare brillanti che si rivela un clamoroso autogol. Tra l’altro è il tipo di contenuti che a lei piace da sempre, lo stesso che porta nelle sue "letterine" televisive a Che tempo che fa da Fabio Fazio.

Il tempo del la la la nasce anche da questo giro dentro il mondo del dating. La maturità, per lei, è fatta così: aggiustamenti, deviazioni, errori, praticamente la vita delle tre protagoniste del libro Lola, Maura e Ida, che si incontrano tutte le settimane al baretto di fiducia per aggiornarsi sulle proprie disavventure (soprattutto sentimentali).

Perchè dopo 15 anni Femmine contro maschi è ancora attuale

Sono passati ormai 15 anni dall’uscita di Femmine contro maschi, ma riguardandolo oggi certe scene sembrano più attuali che mai. Gli uomini che continuano a non cogliere i segnali, le donne che continuano a provare a interpretarli… L’unica vera differenza è il mezzo: adesso tutto passa da uno schermo, un reel sbagliato, una caption buttata giù troppo in fretta.

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