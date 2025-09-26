Trova nel Magazine
Lucia Ocone e la febbre del lusso: l'incredibile trasformazione in un film su Netflix

Lucia Ocone diventa ricchissima, insieme alla sua famiglia, in un film divertentissimo con Christian De Sica, disponibile in streaming su Netflix

Lucia Ocone
Lucia Ocone è una delle attrici più versatili e amate della commedia italiana contemporanea. La sua comicità e le sue doti di imitatrice sono ben note al pubblico italiano, ma negli anni l’artista si è fatta largo anche nel mondo del cinema, grazie ad interpretazioni che sono poi diventate indimenticabili.

Lucia Ocone, dalle stalle alle stelle in un esilarante film con Christian De Sica su Netflix

Tra queste c’è quella di Loredana Bertocchi nel film di Fausto Brizzi Poveri ma ricchi, un ruolo esilarante in un film diventato così amato e celebre da aver poi avuto anche un sequel. La pellicola ha il via da una premessa tanto semplice quanto d’effetto: la famiglia Tucci, originaria di Torresecca (un piccolo borgo del Lazio), conduce una vita modesta, fatta di semplicità e tanta confusione. Questa routine viene però stravolta da una vincita inaspettata di ben 100 milioni di euro alla lotteria.

I Tucci, guidati dal capofamiglia Danilo (Christian De Sica), decidono immediatamente di abbandonare la loro semplice vita da piccolo borgo per trasferirsi a Milano, e iniziare un’esistenza tutta nuova, tra lusso e alta società. È qui che entra in gioco Lucia Ocone nel ruolo di Loredana, la madre. La donna è inizialmente una donna semplice e affettuosa, ma la vincita la trasforma in una snob convinta, o meglio, in una parodia della sofisticatezza. I suoi tentativi di emulare la classe borghese, dall’abbigliamento al galateo, sono un continuo disastro esilarante.

I successi al cinema di Lucia Ocone

La storia della famiglia Tucci, di cui non vi spoileriamo altro, continua poi nel film sequel Poveri ma ricchissimi, sempre disponibile in streaming su Netflix. Come dicevamo all’inizio, Lucia Ocone ha conquistato il pubblico italiano anche in molte altre commedie. Ricordiamo Nessuno mi può giudicare (2011), al fianco di Paola Cortellesi; ma anche Come un gatto in tangenziale (2017), Maschi contro femmine (2019) e i più recenti Una famiglia mostruosa e I Cassamortari.

