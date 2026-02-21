Luchè a Sanremo 2026, testo e vero significato della canzone “Labirinto”: tra ossessione e rap
Il rapper napoletano debutta al Festival con un brano intenso e personale tra relazioni tossiche, pensieri ossessivi e ricerca di luce.
Tra i protagonisti più attesi del Festival di Sanremo 2026 c’è anche un debutto inatteso: quello di Luchè. Il rapper napoletano sceglie di salire per la prima volta sul palco dell’Ariston con "Labirinto", un brano che unisce rap e melodia per raccontare la fine di una relazione e il groviglio emotivo che ne deriva. Per l’artista – all’anagrafe Luca Imprudente – si tratta di un momento chiave della carriera: confrontarsi con il Festival restando fedele alla propria identità. "Labirinto" non nasce per adattarsi al contesto sanremese, ma per rappresentarlo in modo autentico, senza compromessi stilistici.
Luchè a Sanremo 2026: un debutto tra rap e melodia
Con "Labirinto", scritto insieme a Davide Petrella, Luchè porta all’Ariston una canzone rap d’amore che racconta un addio. Il brano alterna barre introspettive a un ritornello melodico, sostenuto anche dall’autotune, creando un equilibrio tra intensità emotiva e immediatezza. Il testo si muove tra immagini forti e confessioni personali: "Siamo polvere sui mobili dentro una casa vuota" è la fotografia di un legame consumato dall’orgoglio e dai silenzi. L’artista non cerca alibi, ma si mette in discussione, ammettendo fragilità e insicurezze.
La scelta di portare questo pezzo al Festival nasce proprio dalla sua aderenza al vissuto personale. Luchè ha spiegato di aver individuato in "Labirinto" la canzone giusta per rappresentarlo pienamente, capace però di aprirsi a un pubblico più vasto senza snaturarlo.
Il significato di "Labirinto": la metafora dei pensieri ossessivi
Il cuore del brano è racchiuso nella metafora del labirinto. Non è soltanto il simbolo di una storia complicata, ma l’immagine dei pensieri ossessivi che si ripetono nella mente quando si vive una relazione tossica o un momento difficile. Luchè ha raccontato che la canzone parla proprio di questo: di quando non si riesce a uscire da certi meccanismi mentali che occupano la testa e rendono impossibile trovare una via d’uscita. Il labirinto diventa così una prigione emotiva condivisa, come suggerisce il verso: "In questo labirinto siamo in due".
Nel ritornello emerge un desiderio semplice e universale: "Anche se poi te ne vai, non ti scordare di me, di noi". Non è una richiesta di restare, ma la speranza che il ricordo non venga cancellato. Anche quando le "chiavi dell’uscita" vengono consegnate all’altro, il legame continua a esistere nella memoria. Accanto alla dimensione sentimentale, il testo lascia spazio anche a una riflessione più ampia sull’identità e sulla crescita personale: "Non conta l’ego, contano i concetti / competiamo con noi stessi". Il labirinto è anche quello del successo, delle aspettative, delle crisi affrontate lungo il percorso artistico e umano.
Testo completo di "Labirinto" – Luchè
Io non so come ci si lega ma so bene quanto vale un contratto
Nulla è per sempre nel rimorso l’odio annega potevamo rimanere in contatto
E invece niente siamo polvere sui mobili dentro una casa vuota
L’orgoglio è un brutto vizio ed io il bambino che ci gioca
Mai stato troppo in alto mai caduto nella droga
La notte è nera asfalto aspetto l’alba che mi trova
Un po’ di luce
Adesso che non riesco più ad immaginarti
E non ho voce
Nemmeno per gridare che lo so che parti
Solo per stare lontano via da me
Stai meglio lontano via da me
Non abbiamo più scuse
Quanto ci vuole per dimenticarsi
E quello che so di te
È che sei bella come una bugia
Detta per non piangere
Non piangere
Non dormirò più tra le braccia tue
In questo labirinto siamo in due
E quello che so di te
Nasconde un po’ di me
Anche se poi te ne vai
Non ti scordare di me
Di me
Di Noi
Di Noi
Non conta l’ego contano i concetti
Nessuno l’ha capito competiamo con noi stessi
Forse più salgo in alto più non vedo i miei difetti
Quando non so chi sono
Me lo urlano ai concerti
Di crisi già ne ho avute
L’inverno con le tute
Le corse e le cadute
Scontrarsi a mani nude
Mentre gli altri giocano
Io mi distinguo tra pochi che osano
E troverò
Un po’ di luce
Adesso che non riesco più ad immaginarti
E non ho voce
Nemmeno per gridare che lo so che parti
Solo per stare lontano via da me
Stai meglio lontano via da me
Non abbiamo più scuse
Quanto ci vuole per dimenticarsi
E quello che so di te
È che sei bella come una bugia
Detta per non piangere
Non piangere
Non dormirò più tra le braccia tue
In questo labirinto siamo in due
E quello che so di te
Nasconde un po’ di me
Le chiavi dell’uscita
Le ho messe nelle mani tue
Ma in questo labirinto siamo in due
Siamo in due
Anche se poi te ne vai
Non ti scordare di me
Di me
Di Noi
Di Noi
