Luchè a Sanremo 2026, testo e vero significato della canzone “Labirinto”: tra ossessione e rap Il rapper napoletano debutta al Festival con un brano intenso e personale tra relazioni tossiche, pensieri ossessivi e ricerca di luce.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Tra i protagonisti più attesi del Festival di Sanremo 2026 c’è anche un debutto inatteso: quello di Luchè. Il rapper napoletano sceglie di salire per la prima volta sul palco dell’Ariston con "Labirinto", un brano che unisce rap e melodia per raccontare la fine di una relazione e il groviglio emotivo che ne deriva. Per l’artista – all’anagrafe Luca Imprudente – si tratta di un momento chiave della carriera: confrontarsi con il Festival restando fedele alla propria identità. "Labirinto" non nasce per adattarsi al contesto sanremese, ma per rappresentarlo in modo autentico, senza compromessi stilistici.

Luchè a Sanremo 2026: un debutto tra rap e melodia

Con "Labirinto", scritto insieme a Davide Petrella, Luchè porta all’Ariston una canzone rap d’amore che racconta un addio. Il brano alterna barre introspettive a un ritornello melodico, sostenuto anche dall’autotune, creando un equilibrio tra intensità emotiva e immediatezza. Il testo si muove tra immagini forti e confessioni personali: "Siamo polvere sui mobili dentro una casa vuota" è la fotografia di un legame consumato dall’orgoglio e dai silenzi. L’artista non cerca alibi, ma si mette in discussione, ammettendo fragilità e insicurezze.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scelta di portare questo pezzo al Festival nasce proprio dalla sua aderenza al vissuto personale. Luchè ha spiegato di aver individuato in "Labirinto" la canzone giusta per rappresentarlo pienamente, capace però di aprirsi a un pubblico più vasto senza snaturarlo.

Il significato di "Labirinto": la metafora dei pensieri ossessivi

Il cuore del brano è racchiuso nella metafora del labirinto. Non è soltanto il simbolo di una storia complicata, ma l’immagine dei pensieri ossessivi che si ripetono nella mente quando si vive una relazione tossica o un momento difficile. Luchè ha raccontato che la canzone parla proprio di questo: di quando non si riesce a uscire da certi meccanismi mentali che occupano la testa e rendono impossibile trovare una via d’uscita. Il labirinto diventa così una prigione emotiva condivisa, come suggerisce il verso: "In questo labirinto siamo in due".

Nel ritornello emerge un desiderio semplice e universale: "Anche se poi te ne vai, non ti scordare di me, di noi". Non è una richiesta di restare, ma la speranza che il ricordo non venga cancellato. Anche quando le "chiavi dell’uscita" vengono consegnate all’altro, il legame continua a esistere nella memoria. Accanto alla dimensione sentimentale, il testo lascia spazio anche a una riflessione più ampia sull’identità e sulla crescita personale: "Non conta l’ego, contano i concetti / competiamo con noi stessi". Il labirinto è anche quello del successo, delle aspettative, delle crisi affrontate lungo il percorso artistico e umano.

Testo completo di "Labirinto" – Luchè

Io non so come ci si lega ma so bene quanto vale un contratto

Nulla è per sempre nel rimorso l’odio annega potevamo rimanere in contatto

E invece niente siamo polvere sui mobili dentro una casa vuota

L’orgoglio è un brutto vizio ed io il bambino che ci gioca

Mai stato troppo in alto mai caduto nella droga

La notte è nera asfalto aspetto l’alba che mi trova Un po’ di luce

Adesso che non riesco più ad immaginarti

E non ho voce

Nemmeno per gridare che lo so che parti

Solo per stare lontano via da me

Stai meglio lontano via da me

Non abbiamo più scuse

Quanto ci vuole per dimenticarsi

E quello che so di te

È che sei bella come una bugia

Detta per non piangere

Non piangere

Non dormirò più tra le braccia tue

In questo labirinto siamo in due

E quello che so di te

Nasconde un po’ di me

Anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di Noi

Di Noi Non conta l’ego contano i concetti

Nessuno l’ha capito competiamo con noi stessi

Forse più salgo in alto più non vedo i miei difetti

Quando non so chi sono

Me lo urlano ai concerti

Di crisi già ne ho avute

L’inverno con le tute

Le corse e le cadute

Scontrarsi a mani nude

Mentre gli altri giocano

Io mi distinguo tra pochi che osano E troverò

Un po’ di luce

Adesso che non riesco più ad immaginarti

E non ho voce

Nemmeno per gridare che lo so che parti

Solo per stare lontano via da me

Stai meglio lontano via da me

Non abbiamo più scuse

Quanto ci vuole per dimenticarsi

E quello che so di te

È che sei bella come una bugia

Detta per non piangere

Non piangere

Non dormirò più tra le braccia tue

In questo labirinto siamo in due

E quello che so di te

Nasconde un po’ di me Le chiavi dell’uscita

Le ho messe nelle mani tue

Ma in questo labirinto siamo in due

Siamo in due Anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di Noi

Di Noi

Potrebbe interessarti anche