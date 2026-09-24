Lucca Comics & Games compie 60 anni e svela il programma: da Alberto Angela a Herbert Ballerina, tutte le novità Il festival festeggia 60 anni con un’edizione da record: cinque giorni di eventi, ospiti internazionali, mostre, anteprime e protagonisti della cultura pop.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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In occasione del 60° anniversario di Lucca Comics & Games, l’Area Movie curata da QMI amplia ancora una volta i propri confini, trasformando il centro storico della città in un grande spazio dedicato a cinema, serie TV, animazione, anime, horror e intrattenimento. Il programma è fitto di anteprime, proiezioni speciali, incontri, panel, installazioni e attività distribuite tra cinema, piazze e padiglioni.

Lucca Comics 2026, serie tv e streaming

Il mondo delle serie sarà rappresentato da alcuni dei titoli più attesi della stagione. Disney+ porterà a Lucca Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, con clip inedite della terza stagione, in arrivo sulla piattaforma il 20 novembre. Sky proporrà invece Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda stagione della serie di Sydney Sibilia, che riparte dal 1993, anno del secondo album degli 883. La nuova stagione sarà disponibile dal 9 ottobre su Sky e NOW e sarà accompagnata da una proiezione speciale del quinto episodio. Anche HBO Max sarà protagonista con un’esperienza immersiva dedicata a Harry Potter e la Pietra Filosofale, la nuova serie HBO Original attesa a Natale 2026. Il pubblico potrà esplorare installazioni, photo opportunity e ambientazioni ispirate al ritorno a Hogwarts.

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Per gli appassionati del genere crime arriverà invece Paramount+, con la seconda stagione di Dexter: Resurrection, disponibile dal 30 ottobre e presentata attraverso una proiezione speciale preceduta da un talk. A completare l’esperienza sarà un grande padiglione in Piazza Anfiteatro dedicato ai 20 anni del franchise. Netflix confermerà la propria presenza con un appuntamento dedicato al fenomeno internazionale KPOP DEMON HUNTERS, mentre il mondo di Cyberpunk 2077 tornerà sul piccolo schermo con Cyberpunk: Edgerunners 2. CD PROJEKT RED proporrà il panel Emotional Damage: How Cyberpunk: Edgerunners 2 Makes You Feel, dedicato alla nuova stagione dell’anime.

Lucca Comics & Games 2026, animazione internazionale

L’animazione occuperà una parte importante dell’Area Movie. Warner Bros. Pictures presenterà Il Gatto col Cappello, primo film d’animazione di Warner Bros. Pictures Animation, diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja e in uscita nelle sale italiane il 5 novembre. Il film, tratto dall’universo di Dr. Seuss, sarà accompagnato anche da uno spazio dedicato al Loggiato Pretorio. Lucky Red inaugurerà il programma dell’Area Movie con Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., nuova avventura firmata dagli autori di Wallace e Gromit. L’appuntamento coincide con il 50° anniversario degli Aardman Studios. La società porterà inoltre a Lucca Look Back, adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto, e la versione rimasterizzata in 4K di Kiki – Consegne a domicilio di Hayao Miyazaki. Lucky Red sarà presente anche con uno stand e un’intera area dedicata allo Studio Ghibli.

Tornerà inoltre Adventure Time con Adventure Time: Missioni Leggendarie, nuova serie ambientata nella Terra di Ooo e dedicata alle nuove avventure di Finn e Jake. La produzione arriverà dal 5 ottobre su Cartoon Network e HBO Max e dal 2 novembre su Boing. A Lucca saranno organizzate cacce al tesoro, photocall, attività e sessioni di firmacopie.

Lucca Comics 2026: anime, manga e cultura giapponese

L’offerta dedicata all’animazione giapponese sarà particolarmente ampia. Crunchyroll, per il quarto anno consecutivo, allestirà in Piazzale Arrigoni un padiglione immersivo di 150 metri quadrati dedicato a One Piece, Black Clover, The Apothecary Diaries e Firefly Wedding. Il pubblico troverà installazioni interattive, attività speciali e gadget in edizione limitata. Il programma comprenderà anche il Crunchyroll Show e diverse proiezioni, tra cui l’anteprima mondiale dei primi due episodi di Shangri-La Frontier Stagione 3. Crunchyroll collaborerà inoltre con Jundo per portare in Italia Li Haoling, autore e regista di Link Click e To Be Hero X. A Lucca parteciperà a un panel e a una proiezione speciale dedicata a Link Click. Toei Animation Europe sarà presente con One Piece e PreCure. Il padiglione di One Piece al Baluardo Santa Maria sarà dedicato alla saga di Elbaph e proporrà attività, photo opportunity e prodotti esclusivi Toei Animation e Bandai Namco. Il franchise avrà anche uno spazio nell’area KIDS.

PreCure sarà invece protagonista della première occidentale di Star Detective PreCure – The Movie!, prevista il 30 ottobre e replicata il giorno successivo. Al Family Palace i più piccoli potranno inoltre partecipare alle attività della Curetto Agency, incontrare PetitCure Mofurun e scoprire prodotti provenienti dal Pretty Store di Tokyo. Anche Dynit guarderà al Giappone con Gintama the Movie 2026: Yoshiwara in Fiamme, trasposizione cinematografica dell’arco di Yoshiwara, che arriverà per la prima volta sul grande schermo italiano in formato CinemaScope.

Lucca Comics 2026, cinema e grandi franchise

Tra i grandi appuntamenti cinematografici figura l’anteprima di Hunger Games – L’alba sulla mietitura, nuovo capitolo della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins e diretto da Francis Lawrence. Il film, distribuito da Notorious Pictures dal 19 novembre, sarà accompagnato da un’installazione in Piazza San Giusto. Universal Pictures celebrerà invece i 25 anni di Fast & Furious con una proiezione speciale il 28 ottobre. Il film di Rob Cohen, con Paul Walker e Vin Diesel, tornerà nelle sale dal 29 ottobre. Il cinema internazionale troverà spazio anche con Hope, horror thriller di Na Hong-jin che arriverà in anteprima italiana a Lucca prima dell’uscita nelle sale italiane del 5 novembre con MUBI. Nel cast figurano Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell e Cameron Britton. Le tradizionali Notti Horror di Lucca Comics & Games riuniranno anteprime e proiezioni dedicate al cinema di genere. Il programma comprenderà Godzilla Minus Zero, It Ends, The Nameless Ballad, Arachnid – Ragnatela letale e Popeye’s Revenge. Plaion Pictures presenterà in anteprima nazionale Godzilla Minus Zero, nuovo film di Takashi Yamazaki prodotto da TOHO e realizzato per IMAX, in arrivo nei cinema italiani dal 12 novembre. I Wonder Pictures proporrà invece IT ENDS, esordio nel lungometraggio di Alexander Ullom, nell’ambito della rassegna Notti Horror.

Il distributore sarà inoltre presente in Piazza San Giovanni con un padiglione immersivo di 150 metri quadrati. Il programma di Minerva Pictures, FilmClub Distribuzione e Digital United Studios comprenderà tre titoli horror: The Nameless Ballad di Federico Zampaglione, Arachnid – Ragnatela letale (Crawlers) di Ángel Gómez Hernández e Popeye’s Revenge di William Stead. A questi si aggiungerà Momo di Christian Ditter, nuova trasposizione del romanzo di Michael Ende, con Martin Freeman nel ruolo di Maestro Hora e in arrivo nelle sale nel gennaio 2027.

Cinema italiano e nuovi autori

L’Area Movie darà spazio anche alla produzione italiana. Caro Mondo Crudele, diretto da Niccolò Falsetti e prodotto da dispàrte, Mompracem e Fandango con Rai Cinema, racconterà la storia di Giovanna, dodicenne dalla fantasia sfrenata nella Maremma di fine anni Novanta. Il film unirà live action e animazione, con Zerocalcare autore del concept e del character design delle sequenze animate e Giancane autore delle musiche.

Arriverà inoltre Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra, opera prima di Pierluca Di Pasquale tratta dal graphic novel di Ratigher. Sara Ciocca e Anita Serafini interpreteranno due adolescenti unite da una particolare passione per gli esami medici e dal desiderio di sottrarsi alle aspettative degli adulti.

Fumetto e documentari

L’Area Movie renderà omaggio a Frank Miller con Frank Miller: American Genius, documentario di Silenn Thomas dedicato alla lunga carriera dell’autore di Daredevil, Batman: The Dark Knight Returns, Batman: Year One e Sin City. Il film raccoglie anche le testimonianze di Robert Rodriguez, Jessica Alba, Jim Lee, Zack Snyder e Stan Lee. Tra cinema e divulgazione si colloca RIFT – Il futuro è in gioco, docu-game scritto da Claudio Di Biagio e Andrea Gallo e diretto da Di Biagio. Prodotto da Infinity LAB, il progetto utilizza la struttura del gioco di ruolo per affrontare il cambiamento climatico attraverso quattro divulgatori impegnati in scenari ambientali del futuro.

Sempre nell’ambito del documentario, il 1° novembre sarà proiettato La mia anima ha fretta, esordio di Giuseppe Contarino, dedicato alla storia di Nicolas Gentile e al suo progetto di costruire in Abruzzo una vera Contea Hobbit ispirata al mondo di J.R.R. Tolkien.

Eventi Speciali

A chiudere il programma sarà 60 volte Lucca: L’avventurosa storia di Lucca Comics & Games, speciale di Rai Cultura scritto e diretto da Enrico Platania. Il documentario ripercorrerà la storia della manifestazione dal "Salone Internazionale dei Comics" del 1966 fino all’attuale evento multidisciplinare, grazie anche ai materiali di Rai Teche e alle testimonianze di chi ha contribuito e contribuisce alla crescita del festival. Lo speciale sarà trasmesso su Rai5 il 27 ottobre in seconda serata e successivamente sarà disponibile su RaiPlay.

Lucca Comics 2026, tutti gli ospiti

Il programma 2026 porta a Lucca numerosi protagonisti delle opere presentate. Per Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo saranno presenti Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries, Aryan Simhadri, Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz. Per Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 arriveranno Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Alessandro Carloni presenterà Il Gatto col Cappello insieme a Stefano Fresi ed Herbert Ballerina. Per gli Aardman Studios saranno presenti Peter Lord e Matthew Walker, mentre Look Back sarà accompagnato dal regista Hirokazu Kore-eda. Il mondo di Adventure Time vedrà protagonista Nate Cash, mentre per Crunchyroll e Jundo arriverà Li Haoling. Cyberpunk: Edgerunners 2 sarà al centro dell’incontro con Bartosz Sztybor e Saya Elder. Nel settore horror e cinema di genere saranno presenti Takashi Yamazaki, Federico Zampaglione, Barbara Baraldi, Alexander Ullom, oltre agli autori e protagonisti delle diverse anteprime. Arachnid – Ragnatela letale vede coinvolti Ángel Gómez Hernández e Matilda Lutz, mentre Momo annovera nel cast Martin Freeman. Il 31 ottobre arriverà anche Alberto Angela al Lucca Comics 2026, per un evento targato Mondadori che si preannuncia imperdibile.

Per il cinema italiano incontreranno il pubblico Niccolò Falsetti, Francesco Turbanti e Zerocalcare, mentre Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra sarà introdotto da Ratigher. L’omaggio dedicato al fumetto vedrà inoltre la presenza di Frank Miller e Silenn Thomas. Per Toei Animation sarà presente Hibiki Minagawa, produttore di Star Detective PreCure – The Movie!. Gintama the Movie 2026: Yoshiwara in Fiamme porterà a Lucca Naoya Ando e Takashi Maekawa. Infine, RIFT – Il futuro è in gioco sarà presentato da Claudio Di Biagio, mentre il programma dedicato alla storia della manifestazione sarà firmato da Enrico Platania per Rai Cultura. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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