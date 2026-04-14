Luca Zingaretti torna sul set di Montalbano, spuntano le foto: "È stato emozionante", i fan bramano la puntata finale Il ritorno a Scicli dell'iconico Commissario riaccende l’entusiasmo dei fan e fa sognare un possibile adattamento di “Riccardino”, l’episodio mai realizzato.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Ci sono ritorni che non hanno bisogno di annunci ufficiali per diventare notizia. Basta una fotografia, un corridoio riconoscibile, una scrivania rimasta intatta nel tempo. È quello che è accaduto quando Luca Zingaretti è tornato nei luoghi simbolo di Il Commissario Montalbano, sette anni dopo aver girato il penultimo episodio della serie che ha segnato la storia della fiction italiana. Un ritorno discreto, ma capace di riaccendere immediatamente l’entusiasmo di un pubblico che, dal lontano 8 marzo 2021, data di messa in onda dell’ultimo episodio, non ha mai davvero smesso di sperare.

Il Commissario Montalbano: Luca Zingaretti ritorna a Scicli

Il 13 aprile l’attore è tornato a Scicli, piccolo comune in provincia di Ragusa, per visitare il set del celebre commissariato. Nulla è stato modificato: la stanza, la scrivania, gli oggetti di scena sono rimasti esattamente com’erano. Ed è proprio lì, tra carte e cassetti, che Zingaretti ha ritrovato una parte di sé: "Oggi dopo 7 anni sono tornato a Scicli e sono andato a vedere il set del commissariato della serie "Il Commissario Montalbano" per sostenere la cooperativa @agirescicli che si occupa di inclusione sociale. Il prezzo del biglietto per la visita al set è devoluto a progetti che possano permettere a persone con disabilità di inserirsi in contesti lavorativi e in particolari attività. Rivedere il set è stato bello ed emozionante, soprattutto quando ho trovato tra le carte della scrivania, i fogli delle scene con ancora i miei appunti". Per anni Zingaretti ha incarnato il commissario Salvo Montalbano in ogni sfumatura, contribuendo a trasformare una serie televisiva in un vero fenomeno culturale, capace di attraversare generazioni e di restare centrale nel palinsesto Rai grazie a repliche che continuano a registrare ascolti significativi.

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Un capitolo chiuso, ma non cancellato

Dopo la scomparsa di figure fondamentali per il progetto, l’attore aveva spiegato di non sentirsi pronto a proseguire. L’atmosfera familiare che aveva caratterizzato il set, negli anni, si era inevitabilmente trasformata, rendendo difficile immaginare una continuità senza alcune presenze chiave. Eppure, nonostante la decisione di fermarsi, il rapporto con l’universo di Montalbano non si è mai incrinato. È rimasto lì, sospeso, come un capitolo archiviato per ragioni di cuore. Resta inoltre un particolare che i fan conoscono bene: manca ancora l’adattamento televisivo di "Riccardino", il romanzo conclusivo. Al momento, però, non ci sono conferme su un possibile ritorno davanti alla macchina da presa.

L’entusiasmo dei fan e il sogno di un nuovo episodio

È bastata un’immagine di Zingaretti dietro la celebre scrivania per scatenare una valanga di commenti. "Nuovi episodi? Sarebbe fantastico", scrive qualcuno. "Ti prego torna da commissario, Luca". E ancora: "Fate uscire il finale scritto da Camilleri", "Quanto ci mancate. Voi, le locations, le musiche, la regia… e naturalmente il "Maestro Camilleri" era tutto PERFETTO in questa serie", "Bella iniziativa. Dovrebbe essere più pubblicizzata. Intanto perché non tornate con altre puntate? Mancate", fino al più diretto e affettuoso "Ca fallo un altro film Salvo". Frasi che testimoniano un affetto rimasto intatto nel tempo. Il legame tra pubblico e Il Commissario Montalbano non sembra conoscere fine, e ogni ritorno, anche solo simbolico, finisce per alimentare il desiderio di rivedere il commissario alle prese con un nuovo caso.

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