Luca Zingaretti sfida Montalbano e diventa ribelle: Il Metodo Paraldi svela misteri e segreti di una Roma oscura Dopo anni nei panni di Montalbano, l'attore italiano cambia registro e veste i panni di Marco Paraldi, un investigatore alle prese con casi misteriosi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

C’è vita dopo Montalbano, e Luca Zingaretti sembra averla trovata tra le strade di una Roma barocca e spietata, dove il confine tra bene e male si assottiglia pericolosamente. L’attore torna al crime con Il Metodo Paraldi, la nuova serie originale italiana di Paramount+ le cui riprese sono appena iniziate nella Capitale. Niente commissariato, niente Sicilia: questa volta il protagonista è un ex giornalista con un fiuto per i misteri che non riesce proprio a spegnere. Il debutto è previsto per il 2027 e, di seguito, trovate tutti i dettagli.

Luca Zingaretti protagonista de Il Metodo Paraldi: iniziate le riprese della nuova serie Paramount

Luca Zingaretti torna al genere crime dopo il successo ottenuto con il ruolo di Salvo Montalbano, e lo fa vestendo i panni da protagonista di Il Metodo Paraldi, la nuova serie italiana originale di Paramount+ le cui riprese sono iniziate a Roma. La produzione, realizzata da Simona Ercolani per Stand by Me e diretta da Giuseppe Gagliardi, sarà disponibile sulla piattaforma nel 2027. Nella serie Zingaretti interpreta Marco Paraldi, un ex giornalista diventato proprietario di una vineria, un uomo indipendente e contrario ai compromessi con il potere. Grazie alle sue capacità investigative sviluppate durante la carriera da cronista, si ritrova a indagare sulla scomparsa di alcune persone, usando intuito, esperienza e grande capacità di osservazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ambientata in una Roma affascinante ma piena di contrasti, la serie racconta una città dove lusso e povertà, centro e periferie, bellezza e tensioni sociali convivono. La capitale diventa lo sfondo di storie in cui il confine tra bene e male appare sempre più difficile da definire. Il Metodo Paraldi è liberamente ispirata ai romanzi di Fabrizio Roncone pubblicati da Marsilio ed è stata adattata per la televisione da Giulio Calvani e Federico Favot, con la collaborazione di Bianca Rondolino e la consulenza dell’autore.

Luca Zingaretti e il successo de Il Commissario Montalbano

Fin dal suo debutto in tv il 6 maggio 1999 su Rai 2, Il Commissario Montalbano, serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, ha conquistato fin dal primo episodio i favori del pubblico italiano, ottenendo quasi sempre gli ascolti più alti della prima serata. L’episodio più visto di sempre, La giostra degli scambi, ha incollato davanti allo schermo oltre 11 milioni di spettatori con uno share del 44,1%. Un fenomeno che ha valicato i confini nazionali: la serie è arrivata in ottanta paesi nel mondo e nel 2016 è entrata nella Top 10 dei programmi più visti in Inghilterra, dove veniva trasmesso dalla BBC Four.

Persino le repliche hanno continuato a fare record: nonostante oltre 280 passaggi in tv, le puntate ritrasmesse su Rai 1 hanno continuato a vincere la gara degli ascolti con quasi tre milioni di spettatori. Un’eredità pesante, quella di Montalbano, che però Zingaretti ha deciso di lasciarsi alle spalle per rimettersi in gioco. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche