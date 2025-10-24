Luca Zingaretti, l’omaggio (dolcissimo) a Luisa Ranieri commuove il pubblico. Cosa ha fatto l'attore L'interprete di Montalbano ha stupito alla Festa del Cinema di Roma con un gesto tenerissimo rivolto alla moglie. Insieme hanno presentato al nuova serie Rai "La preside".

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno conquistato il pubblico della Festa del Cinema di Roma, di recente, durante la proiezione della serie tv "La preside". La fiction Rai con protagonista Ranieri ha scatenato la standing ovation dei presenti, ma la vera sorpresa è stato il gesto inaspettato del marito (che ha partecipato al progetto in qualità di produttore e ideatore). L’attore ha infatti stupito tutti con un’azione che inizialmente era passata quasi inosservata, ma è riemersa grazie a un video diventato virale su Tik Tok. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Luca Zingaretti, l’omaggio a Luisa Ranieri e la standing ovation per "La preside"

Serie in quattro puntate con protagonista Luisa Ranieri, "La preside" andrà in onda a gennaio su Rai 1. È stata presentata negli scorsi giorni alla Festa del Cinema di Roma, e racconterà la storia coraggiosa di Eugenia Carfora, dirigente scolastica che ha avuto come primo incarico una scuola vicina a un centro di spaccio di Caivano. L’idea per la trasposizione tv è venuta a Luca Zingaretti, marito di Ranieri, che ha spiegato così la genesi del progetto: "Su consiglio di mia moglie, ho visto un bellissimo documentario di Domenico Iannacone su Eugenia Carfora, era prodotto da Rai e raccontava la storia di questa donna. Ho scoperto una storia meravigliosa, fatta di forza, di dolore, di fatica, di credere a un ideale fino in fondo, con una mancanza di paura totale e anche un po’ di follia, perché ci vuole molta follia per mettersi a lavorare e a fare quello che ha fatto Eugenia Carfora in una terra come quella di Caivano".

Insieme, Zingaretti e Ranieri erano presenti alla prima proiezione della serie. Ed è proprio in quell’occasione che l’attore di Montalbano ha stupito tutti. Luisa si è infatti alzata in un primo momento per ricevere l’applauso e la standing ovation del pubblica, ma quando ha fatto per risedersi, il suo compagno l’ha fermata con dolcezza e le ha detto (come si evince dal labiale del video) "Stai in piedi, stai in piedi. Non sederti, prenditi gli applausi".

Il video del gesto è diventato subito virale su TikTok e Instagram, rilanciato prontamente dai fan che hanno colto la delicatezza e la forza di quell’istante. Una vera e propria dichiarazione d’amore silenziosa, che ha sancito ancora una volta il legame ormai ventennale che unisce i due attori.

La relazione tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

La storia d’amore tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti è nata da una scintilla scoccata sul set di "Cefalonia", nel 2005. Da allora, il loro rapporto si è evoluto lontano dai riflettori ed è culminato in un matrimonio intimo celebrato a Ragusa nel 2012. La coppia ha anche avuto due figlie, Emma e Bianca, e ha continuato a collaborare artisticamente con discrezione e complicità. Le stesse caratteristiche che sono apparse evidenti, recentemente, nel gesto di Zingaretti alla Festa del Cinema di Roma.

