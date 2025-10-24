Luca Zingaretti, l’omaggio (dolcissimo) a Luisa Ranieri commuove il pubblico. Cosa ha fatto l'attore
L'interprete di Montalbano ha stupito alla Festa del Cinema di Roma con un gesto tenerissimo rivolto alla moglie. Insieme hanno presentato al nuova serie Rai "La preside".
Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno conquistato il pubblico della Festa del Cinema di Roma, di recente, durante la proiezione della serie tv "La preside". La fiction Rai con protagonista Ranieri ha scatenato la standing ovation dei presenti, ma la vera sorpresa è stato il gesto inaspettato del marito (che ha partecipato al progetto in qualità di produttore e ideatore). L’attore ha infatti stupito tutti con un’azione che inizialmente era passata quasi inosservata, ma è riemersa grazie a un video diventato virale su Tik Tok. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Luca Zingaretti, l’omaggio a Luisa Ranieri e la standing ovation per "La preside"
Serie in quattro puntate con protagonista Luisa Ranieri, "La preside" andrà in onda a gennaio su Rai 1. È stata presentata negli scorsi giorni alla Festa del Cinema di Roma, e racconterà la storia coraggiosa di Eugenia Carfora, dirigente scolastica che ha avuto come primo incarico una scuola vicina a un centro di spaccio di Caivano. L’idea per la trasposizione tv è venuta a Luca Zingaretti, marito di Ranieri, che ha spiegato così la genesi del progetto: "Su consiglio di mia moglie, ho visto un bellissimo documentario di Domenico Iannacone su Eugenia Carfora, era prodotto da Rai e raccontava la storia di questa donna. Ho scoperto una storia meravigliosa, fatta di forza, di dolore, di fatica, di credere a un ideale fino in fondo, con una mancanza di paura totale e anche un po’ di follia, perché ci vuole molta follia per mettersi a lavorare e a fare quello che ha fatto Eugenia Carfora in una terra come quella di Caivano".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Insieme, Zingaretti e Ranieri erano presenti alla prima proiezione della serie. Ed è proprio in quell’occasione che l’attore di Montalbano ha stupito tutti. Luisa si è infatti alzata in un primo momento per ricevere l’applauso e la standing ovation del pubblica, ma quando ha fatto per risedersi, il suo compagno l’ha fermata con dolcezza e le ha detto (come si evince dal labiale del video) "Stai in piedi, stai in piedi. Non sederti, prenditi gli applausi".
Il video del gesto è diventato subito virale su TikTok e Instagram, rilanciato prontamente dai fan che hanno colto la delicatezza e la forza di quell’istante. Una vera e propria dichiarazione d’amore silenziosa, che ha sancito ancora una volta il legame ormai ventennale che unisce i due attori.
La relazione tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri
La storia d’amore tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti è nata da una scintilla scoccata sul set di "Cefalonia", nel 2005. Da allora, il loro rapporto si è evoluto lontano dai riflettori ed è culminato in un matrimonio intimo celebrato a Ragusa nel 2012. La coppia ha anche avuto due figlie, Emma e Bianca, e ha continuato a collaborare artisticamente con discrezione e complicità. Le stesse caratteristiche che sono apparse evidenti, recentemente, nel gesto di Zingaretti alla Festa del Cinema di Roma.
Potrebbe interessarti anche
La Preside, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri insieme: un amore nato sul set di Cefalonia che continua con la fiction Rai
Le fiction e i film in cui Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno condiviso, in un mo...
Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, affari d'oro e incassi raddoppiati (ma Montalbano non c'entra)
La Zocotoco srl, società di produzione cinematografica e teatrale dei due attori, ha...
Luisa Ranieri, la nuova fiction con la stellina di Mina Settembre. Chi è e cosa faranno insieme
L’attrice napoletana ha svelato sui social di essere sul set di una nuova serie scri...
Fiction Rai, in autunno boom di emozioni, kolossal e storie vere: da Blanca a Cuori 3, passando per Un Professore
Nei prossimi mesi la Tv pubblica ci regalerà delle perle: arriva Sandokan con Can Ya...
Luisa Ranieri straordinaria in questo film su Netflix che celebra l’amore libero e il desiderio
Luisa Ranieri incanta in Nuovo Olimpo, il film di Ozpetek disponibile su Netflix: am...
Fiction Rai, sarà un autunno da urlo: Giannetta, Luisa Ranieri, Can Yaman. Cosa vedremo (e quando)
Un autunno di grandi storie per Rai 1: tra realtà e leggenda, tornano personaggi ama...
Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, la loro casa a Roma: un terrazzo che toglie il fiato e tanta luce
I due attori, insieme da vent'anni, vivono nella Capitale con le loro figlie Emma e ...
Luisa Ranieri, la vita privata: le confessioni sul sesso con Zingaretti e il desiderio sul figlio maschio
Scopriamo qualcosa in più sul lato più personale dell’attrice, legata sentimentalmen...