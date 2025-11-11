Luca Zingaretti, ‘Montalbano’ compie gli anni: la dolce dedica della figlia e la foto di Luisa Ranieri Oggi l'attore che interpreta il Commissario Montalbano ha spento 64 candeline. Tra gli auguri arrivati via social, anche quelli speciali della primogenita e della moglie.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Oggi Luca Zingaretti, l’attore che ha dato vita al Commissario più famoso d’Italia, ha spento 64 candeline. A festeggiarlo sui social, con un post dolcissimo ricondiviso anche dall’attore, ci ha pensato la figlia Emma, primogenita nata nel 2011 dal rapporto con Luisa Ranieri. E proprio la moglie di Zingaretti, nelle scorse ore, ha deciso di unirsi ai festeggiamenti con un altro post tenerissimo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Luca Zingaretti, gli auguri speciali di Emma e Luisa Ranieri

Sono bastate due immagini a rendere unica una giornata già di per sé speciale. Luca Zingaretti, che oggi compie 64 anni, ha ricevuto via social non solo gli auguri e l’affetto dei fan, ma anche due ‘messaggi’ molto particolari, condivisi dalla figlia più grande Emma e dalla moglie, Luisa Ranieri. La prima ha pubblicato nelle sue storie Instagram uno scatto in bianco e nero al fianco del padre: vediamo l’attore protagonista di Montalbano abbracciare la piccola durante la prima comunione, con un sorriso orgoglioso rivolto all’obiettivo. E ovviamente il post è stato prontamente ricondiviso dallo stesso Zingaretti sul suo profilo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Luisa Ranieri, invece, per celebrare il compleanno del marito ha condiviso un momento di intimità quotidiana. L’attrice gli ha dedicato uno scatto sorridente sul balcone, abbracciato al cane di famiglia, e accompagnato da un semplice "Happy Birthday a te" seguito da un cuore rosso. Un augurio che assomiglia tanto a una carezza, e che restituisce tutta la profondità del rapporto d’amore tra i due.

L’amore con Luisa Ranieri e le due figlie di Zingaretti

L’amore tra Zingaretti e Luisa Ranieri risale al 2005, quando la scintilla era scoccata sul set di "Cefalonia". All’inizio, come ha confessato la stessa Ranieri, lei cercava di mantenere un certo distacco, ma poi Luca l’ha conquistata con parecchia insistenza. "Le facevo trovare fiori dappertutto", ha raccontato l’attore, "prenotavo l’intero ristorante, c’erano fiori su ogni tavolo. Cedette per sfinimento". Poi nel 2012 sono arrivate le nozze, blindatissime, celebrate con una cerimonia civile al Castello di Donnafugata, in Sicilia. Nel frattempo, dall’amore tra i due è nata la prima figlia Emma (nel 2011) e nel 2015 la secondogenita Bianca.

Oggi i due portano avanti una relazione genuina, come ha raccontato la Ranieri tempo fa: "Ci fidiamo, lui non mi dà motivi di essere gelosa. E neppure io non ne do a lui". Non hanno mai cercato l’attenzione dei riflettori, limitandosi a poche dichiarazioni pubbliche e a un profilo basso. Certo, i post di oggi per il compleanno dell’attore sono un’eccezione. Ma l’occasione era talmente importante da meritare qualcosa di speciale.

Potrebbe interessarti anche