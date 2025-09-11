Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, incassi raddoppiati per la loro società, ma Montalbano non c'entra La Zocotoco srl, società di produzione cinematografica e teatrale dei due attori, ha fatto boom di incassi: il merito è di Lolita Lobosco.

La Zocotoco srl, la società di produzione cinematografica e teatrale di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, ha raddoppiato gli incassi. Nell’ultimo bilancio i ricavi sono passati dal 1,9 milione di euro del 2023 ai 3,92 milioni di euro del 2024. E anche gli utili non sono da meno: se prima la società perdeva 79.016 euro, lo scorso anno l’utile netto è stato di 898.646 euro. A far lievitare i numeri, però, non è certo stata la fortunata serie Tv Il commissario Montalbano, in cui Zingaretti è protagonista indiscusso, ma Le indagini di Lolita Lobosco, fiction che vede al centro Ranieri nei panni di una vicequestore di polizia a Bari, giunta alla terza stagione proprio nel 2024.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, sposati dal 2012 ma insieme dal 2005, sono anche a capo della loro società di produzione, la Zocotoco srl. A detenere la maggioranza delle quote, il 60%, è l’attore di Montalbano, mentre l’attrice ha il 20%, stessa percentuale anche della sorella di Luca, Angela Zingaretti Di Capua, amministratrice della società insieme all’europarlamentare Nicola Zingaretti. Gli affari in famiglia pare vadano particolarmente bene, dato che i ricavi sono raddoppiati in un solo anno, passando da 1,9 milione di euro del 2023 ai 3,92 milioni di euro del 2024.

E se in tanti penserebbero che i numeri boom dei fatturati fossero merito della serie tratta dai romanzi di Camilleri, non è così. È Lolita Lobosco a far lievitare i numeri: la fiction ispirata ai polizieschi di Gabriella Genisi, di cui Ranieri è protagonista in Tv, è prodotta appunto da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, e proprio nel 2024, anno in cui i ricavi sono cresciuti, è andata in onda con la terza e fortunata stagione.

E se la produzione cinematografica e teatrale va a gonfie vele, diverse sono le cose per la Embi società agricola, sempre di proprietà dei due coniugi di attori. Entrambi ne detengono il 50%, mentre l’amministrazione è pure qui nelle mani di Angela Zingaretti. Gli affari, nati come "supporto alla protezione vegetale", non vanno però bene: nel 2024 sono stati incassati appena 3.908 euro con una perdita di 13.196 euro.

