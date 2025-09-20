Trova nel Magazine
Luca Zingaretti, non solo Montalbano: dove vedere in streaming tutti i film e le fiction

Da 'Alla luce del sole' a 'La nostra vita', scopriamo insieme tutti i lavori più belli dell'attore che ha dato vita al personaggio di Salvo Montalbano.

Luca Zingaretti non è solo il volto del Commissario Montalbano: dietro quel personaggio iconico c’è un attore capace di esplorare tutti i generi, dalla commedia al dramma, dal crime alla riflessione sociale. La sua carriera è un viaggio che vale la pena seguire anche fuori dalla Sicilia immaginaria di Vigàta.

Luca Zingaretti oltre Il Commissario Montalbano: dove vedere in streaming i suoi successi

Tra le interpretazioni più profonde c’è "Alla luce del sole", il film in cui Zingaretti dà vita a don Pino Puglisi, il prete che ha sfidato la mafia, disponibile gratuitamente su RaiPlay. Oppure "La nostra vita" con la regia di Daniele Luchetti, o "A casa nostra" di Francesca Comencini su Amazon Prime Video: due film drammatici che mettono in luce tutta la sua capacità di entrare nei personaggi con intensità e credibilità. Se vuoi scoprire tutti i film e le serie di questo straordinario attore, non ti resta che guardare il Video!

