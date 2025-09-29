Trova nel Magazine
Luca Zingaretti commuove su Mediaset Infinity con il figlio: il film è strappalacrime

Una trama intensa, emozioni forti e il talento di Zingaretti che non annoia mai: un racconto familiare drammatico che colpisce dritto al cuore degli spettatori.

Nella vastità dei titoli di film che hanno lasciato un segno nel cuore dei telespettatori, trova spazio anche uno che vede protagonista Luca Zingaretti, il quale abbandona i panni del Commissario Montalbano e veste quelli di un padre poco affettuoso e dedito al lavoro. Una storia che vi consigliamo di vedere per diverse ragioni e che, sicuramente, vi farà piangere. Al fianco dell’attore troviamo un’altra grandissima attrice, Vittoria Belvedere. Di seguito, vi sveliamo il nome di questa pellicola, vi forniremo una panoramica generale e 5 curiosità che vi interesseranno.

Incompreso, il film con Luca Zingaretti che ha fatto piangere l’Italia intera

Ebbene sì, la pellicola a cui ci riferiamo è Incompreso, del 2002, diretto da Enrico Oldoini. Il film racconta la storia della famiglia Quaratesi negli anni ’50, in una villa vicino a Lucca. Edoardo (Luca Zingaretti) e sua moglie Elisa (Vittoria Belvedere) hanno due figli, Francesco e Mino. Il cuore della vicenda è il rapporto difficile tra Edoardo e Francesco: preso dal lavoro, il padre trascura il figlio maggiore, lasciandolo solo e ferito. La morte prematura di Elisa peggiora la situazione, costringendo Edoardo a confrontarsi con la sofferenza dei figli e i suoi stessi errori. Il film esplora le difficoltà di comunicare e capirsi in una famiglia apparentemente perfetta. Zingaretti interpreta un padre che ama sinceramente i figli ma fatica a cogliere i loro bisogni emotivi, e il momento culminante arriva quando cerca di rimediare ai suoi sbagli.

5 Curiosità sul film Incompreso

Come vi abbiamo anticipato, ci sono diverse curiosità che riguardano questo film e, adesso, ve le riportiamo:

Location

Le riprese di Incompreso si sono svolte principalmente in Toscana, in particolare, nei dintorni Lucca. La villa dei Quaratesi si trova in Viale del Poggio Imperiale 19-21 a Firenze, e si riconosce a vista per dettagli architettonici come finestre particolari e una scalinata esterna. La salita in bicicletta dei protagonisti è Via della Torre del Gallo, sempre a Firenze.

Adattamento del romanzo di Florence Montgomery

Forse non lo sapete, ma Incompreso, tratto dal romanzo di Florence Montgomery del 1869, è stato adattato più volte per il cinema. La versione del 2002 si distingue per l’ambientazione italiana e il cast locale, e affronta temi universali come l’incomprensione familiare e il bisogno di affetto, mantenendo l’emotività dell’opera originale.

Il cast

Luca Zingaretti interpreta Edoardo, affiancato da Vittoria Belvedere (Elisa, madre dei bambini) e Stefano Colagrande (Francesco). Le loro performance sono apprezzate per l’intensità emotiva, sebbene alcune scene risultino statiche secondo alcuni critici.

La colonna sonora

La colonna sonora del film, composta da Manuel De Sica, figlio del celebre Luigi, valorizza le emozioni dei personaggi e l’atmosfera nostalgica, conferendo autenticità grazie alla sua radicata tradizione musicale italiana.

Trasmissione e distribuzione

Il film è stato trasmesso per la prima volta su Canale 5 nel febbraio 2002, suddiviso in due serate. Successivamente, la miniserie è stata condensata in un unico film di 106 minuti, disponibile in DVD e trasmesso su altri canali televisivi, raggiungendo così un pubblico più ampio.

Dove vedere il film in streaming

Incompreso è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Correte a vederlo perché ne varrà la pena!

