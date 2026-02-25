Luca Ward, è guerra all'IA: brevetta la sua voce e lancia l'allarme ai doppiatori. Cosa sta succedendo Luca Ward, celebre attore e doppiatore, ha annunciato ufficialmente di aver brevettato la propria voce per difendersi dall'avanzata dell'intelligenza artificiale

Archivio

CONDIVIDI

Il celebre attore e doppiatore romano Luca Ward ha ufficializzato una decisione destinata a fare scuola nel mondo dello spettacolo: il deposito del marchio sonoro della propria voce. Un’operazione di tutela legale mirata a creare un argine invalicabile contro l’uso improprio e non autorizzato dell’Intelligenza Artificiale.

Luca Ward: un brevetto per proteggere la voce dall’intelligenza artificiale

L’iniziativa, curata dal professor Marco Mastracci dello studio MPMLegal, nasce dall’esigenza di proteggere un patrimonio immateriale ma preziosissimo. L’obiettivo è quello di contrastare la generazione di copie vocali illecite (deepfake audio). Il marchio sonoro permette azioni legali tempestive e incisive dove la velocità di diffusione dei contenuti rende spesso inefficaci le tutele tradizionali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo l’avvocato Mastracci, la voce è una "componente essenziale dell’identità" per chi vive di recitazione, e come tale va difesa con strumenti giuridici moderni. Ward ha scelto Facebook per chiedere un parere diretto ai propri followers sul tema, e la risposta è stata un coro unanime di consensi. Tantissimi i commenti, quasi tutti dello stesso parere che ben viene sintetizzato da chi ha scritto: "Sinceramente dovrebbero farlo tutti i doppiatori. Sempre avanti Luca! Speriamo che gli altri tuoi colleghi prendano esempio: il doppiaggio è da salvaguardare".

Luca Ward — voce italiana di attori famosi come Russell Crowe, Keanu Reeves e Samuel L. Jackson — si pone come apripista per una nuova categoria di tutele. "La registrazione del marchio sonoro apre la strada a un nuovo standard di protezione per tutti i professionisti dell’audio nell’era dell’intelligenza artificiale.", ha infatti tenuto a sottolineare l’avvocato. Dopo di lui, molti potrebbero infatti decidere di intraprendere questa strada.

I grandi successi di Luca Ward (e non solo al cinema)

Quella di Luca Ward è, d’altronde, una voce iconica e non solo del cinema. L’attore e doppiatore ha prestato la voce anche a personaggi iconici dei videogiochi e dell’animazione, come Sam Fisher nella saga di Tom Clancy’s Splinter Cell, Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 (dove "ritrova" le sembianze di Keanu Reeves) e Scar nel live-action de Il Re Leone. Lo possiamo ascoltare anche nel film Norimberga, uscito a dicembre 2025, in cui doppia nuovamente la voce di Russell Crowe.

Potrebbe interessarti anche