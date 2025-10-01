Luca Vetrone, chi è il nuovo "Bonus" di Avanti un altro: il flirt con Perla Vatiero e le accuse di Daniel Nilsson ‘Avanti un altro!’ inizia oggi con un nuovo “Bonus” al posto di Daniel Nilsson: ecco chi è Luca Vetrone, la nuova star dello show pomeridiano di Paolo Bonolis.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Se siete appassionati di quiz e intrattenimento, probabilmente non vi siete persi Avanti un altro!, il preserale più bizzarro di Canale 5. La quindicesima edizione promette sorprese, e tra le novità spicca un nuovo personaggio che sta già facendo parlare di sé. Il pubblico televisivo lo aveva già visto in contesti molto diversi: dai programmi di dating show ai reality più seguiti. Conosciuto per il suo fisico scolpito e il fascino da modello, Luca Vetrone entra a far parte del cast di Paolo Bonolis e Luca Laurenti nel ruolo del "Bonus", che fino alla scorsa edizione era stato di Daniel Nilsson. Ma chi è davvero questo nuovo ingresso? Scopriamo le cose da sapere sul nuovo protagonista di Avanti un altro! a poche ore dal via della nuova stagione, in partenza oggi 1 ottobre 2025 su Canale 5.

Luca Vetrone, chi è il nuovo ‘Bonus’ di Avanti un altro!

Classe 1995, originario di Benevento e cresciuto a Riccione, il nuovo volto di Avanti un altro! si chiama Luca Vetrone e ha già un curriculum televisivo piuttosto articolato. Laureato in Scienze Motorie e Sportive all’Università Carlo Bo di Urbino, ha iniziato nel mondo dello spettacolo vincendo la fascia "Un bello per il cinema" al concorso Mister Italia nel 2017. Successivamente, ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore e a Temptation Island come tentatore, dimostrando carisma e capacità di catturare l’attenzione del pubblico.

La sua esperienza più significativa è però arrivata con L’Isola dei Famosi, dove, grazie a determinazione e spirito competitivo, ha conquistato il secondo posto. Oggi, a 28 anni, il modello e personal trainer si prepara a sorprendere i telespettatori nel ruolo di "Bonus", ereditando una tradizione che ha visto storicamente protagonisti volti iconici e amati del programma.

Luca Vetrone, chi è la fidanzata: il gossip su Perla Vatiero

Al momento non si conosce lo status sentimentale di Luca Vetrone, ma sappiamo che circa un anno fa fu accostato a Perla Vatiero, vincitrice dell’edizione 2024 del Grande Fratello. Quest’ultima ha ammesso di aver conosciuto Luca e di trovarlo molto attraente, smentendo però l’ipotesi di una relazione:

"Ci siamo visti in comitiva, in amicizia, ma tra noi non è mai successo niente. Sicuramente è un bellissimo ragazzo, anzi si può dire che è il mio prototipo di uomo esteticamente. Però era un momento sbagliatissimo. Io non riuscivo né a sbloccarmi né a lasciarmi andare. Avevo appena finito una relazione (con Mirko Brunetti, ndr), non ero spensierata".

In precedenza, Luca Vetrone era finito al centro del gossip nel 2023 a causa di un rumor relativo all’ex fidanzata, che lo avrebbe lasciato per stare con un’altra donna. Il nuovo "Bonus", però, non ha mai parlato della vicenda, né tanto meno l’ha confermata.

Luca Vetrone al fianco di Bonolis

Il ruolo di "Bonus" in Avanti un altro! non è mai stato banale: è quello che aggiunge pepe, ironia e qualche momento di suspense nelle dinamiche del gioco. Vetrone rimpiazzerà Daniel Nilsson, che la scorsa estate è finito al centro del ciclone a causa dell’accusa di maltrattamenti alla compagna. Il modello svedese, però, via Instagram ci ha tenuto a chiarire che la sua mancata conferma nel programma di Paolo Bonolis non è dovuta alle sue vicende giudiziarie, bensì a una decisione di Sonia Bruganelli:

"Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte", ha detto Nilsson.

Al suo posto, Paolo Bonolis ha scelto Luca Vetrone per portare freschezza e nuova energia al minimondo del programma. Conosciuto per la sua presenza magnetica e il fisico da atleta, il nuovo volto sarà tra i protagonisti più osservati della stagione, pronto a interagire con concorrenti e personaggi storici come la Bonas Paola Caruso, lo Iettatore Franco Pistoni e la Regina del Web Laura Cremaschi.

Tra i nuovi ingressi nel cast, oltre a Vetrone, Sofia Bartoli, nel ruolo de "La Veterinaria", ed Elena Zhou come "La Cina". La prima puntata dell’edizione 2025/2026 andrà in onda oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 18:45 su Canale 5.

