Luca Telese contro Daniele Capezzone, 'rissa' in TV su La7: insulti e accuse, la diretta finisce malissimo Scontro acceso tra Luca Telese e Daniele Capezzone a Omnibus: "Stai a cuccia", "Fascista rosso". Guarda il video della lite durissima.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Un confronto accesissimo ha infiammato la diretta di Omnibus su La7, dove questa mattina – domenica 5 ottobre 2025 – il dibattito sulla missione della Global Sumud Flotilla e sul conflitto in corso a Gaza è rapidamente degenerato in una vera e propria "rissa" televisiva tra Daniele Capezzone e Luca Telese. La tensione è cresciuta per quasi un’ora di botta e risposta, culminando con l’abbandono dello studio da parte di Telese, suscitando la sorpresa della conduttrice Gaia Tortora. Al centro del contendere, le parole di Capezzone rivolte all’europarlamentare Benedetta Scuderi, rientrata in Italia insieme a Marco Croatti (M5S), Arturo Scotto e Annalisa Corrado (Pd) dopo la partecipazione alla missione internazionale.

Luca Telese contro Daniele Capezzone: scontro a Omnibus (La7)

Capezzone ha esordito rivolgendosi a Scuderi con toni apparentemente concilianti: "Bentornata, nel totale dissenso ma con assoluta benevolenza, all’onorevole Scuderi. Sono contento che sia tornata e stia bene, anche grazie al governo italiano." Subito dopo ha puntato il dito contro i parlamentari italiani accusandoli di incoerenza e scarso coraggio politico: "Voi siete tornati e state bene grazie al governo italiano. Ci sono due cose che in questa situazione non funzionano. La prima è che nessuno sale su un aereo a sua insaputa e contro la sua volontà. Il fatto è che quattro parlamentari sono andati via, avete mollato i vostri compagni. Non si hanno notizie di vostre proteste se non ora che siete al calduccio." "Poveretto", ha replicato seccamente Telese, iniziando a contestare sistematicamente le affermazioni del collega. Capezzone ha rincarato la dose, evocando presunti legami finanziari tra la missione della Flotilla e Hamas: "Ci sono accuse non solo israeliane ma anche internazionali e britanniche, come il Telegraph dal giugno scorso, su finanziamenti diretti e indiretti di Hamas alla Flotilla." Quando Telese ha provato a intervenire, Capezzone ha continuato: "Avete raccontato sul fronte italiano che c’è stata una raccolta fondi di 400mila euro, ma con questi soldi compri due barche."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quel punto la situazione è degenerata completamente. Telese si è alzato dal tavolo annunciando la sua intenzione di lasciare la trasmissione: "Di fronte al propagandista delle bugie, io vado, con molto rispetto per la conduttrice." Capezzone lo ha apostrofato con toni ironici e provocatori: "E vai, vai! Vai con Hamas!" "Stai buono, stai a cuccia", ha replicato Telese. "Stai a cuccia? Ma dove siamo? – ha urlato Capezzone – Ma vergognati! Questo fascista rosso come si permette?" "Sì, sì, ciao. Buffone", ha concluso Telese lasciando definitivamente lo studio. "Fascista rosso! – ha continuato Capezzone – Non vuoi che si parli di Hamas."

La conduttrice Gaia Tortora ha tentato di riportare la calma, commentando l’uscita di scena: "Un’uscita molto teatrale, di solito queste cose nello stesso gruppo non si fanno. Mi dispiace che l’abbia fatto proprio Luca Telese, che però… va bene."

La replica sui social e la polemica continua

Poche ore dopo, la disputa si è spostata sui social network. Luca Telese ha spiegato su Facebook e X le ragioni del gesto: "Sono stato costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus – poco fa – per una protesta gandhiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sumud Flotilla è stata finanziata da Hamas, e i parlamentari che erano a bordo smaniosi di mettere il culo al ‘calduccio’. Ci vediamo stasera a In Onda in un dibattito decapezzonizzato."

Capezzone ha raccolto la sfida anche sul web e ha risposto con un post altrettanto piccato: "Com’è lo squadrista rosso? Non regge il dibattito, non riesce nemmeno ad ascoltare, insulta, cerca la rissa, soccombe, scappa. Grazie a Gaia Tortora (squisita e ineccepibile)."

Chi sono Luca Telese e Daniele Capezzone

Luca Telese è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo, direttore del quotidiano Il Centro di Pescara e alla guida del talk In Onda su La7. Nato a Cagliari nel 1970, ha collaborato con Il Giornale, Tpi e La Verità ed è stato tra i fondatori de Il Fatto Quotidiano. È sposato con Laura Berlinguer, giornalista di TGcom24, figlia dello storico leader del PCI Enrico Berlinguer e sorella di Bianca Berlinguer.

Daniele Capezzone, romano, classe 1972, è direttore editoriale di Libero Quotidiano. Ex deputato e segretario dei Radicali Italiani, oggi si occupa di giornalismo e opinione politica, distinguendosi per uno stile diretto e spesso provocatorio nei dibattiti televisivi.

Potrebbe interessarti anche