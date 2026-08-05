Luca Mercalli, chi è il climatologo più famoso della TV: la previsione (spaventosa) sul caldo e la scelta di vita radicale con la moglie Sofia
Il presidente della Società Meteorologica Italiana ha parlato dell’estate 2026 con temperature da record registrate in Italia: tutta la sua storia
Da anni è uno dei volti più autorevoli della divulgazione scientifica in Italia, grazie ai suoi interventi televisivi e al costante impegno sui temi ambientali. Accanto all’attività pubblica, però, Luca Mercalli ha fatto anche scelta personale che racconta molto della sua idea di futuro, condivisa con la moglie Sofia. Scopriamo tutti i dettagli.
Chi è Luca Mercalli e la previsione sul caldo che preoccupa
Climatologo, divulgatore scientifico e presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli è diventato negli anni un punto di riferimento quando si parla di cambiamenti climatici e fenomeni meteorologici. Ospite della trasmissione In Onda su La7, ha spiegato che l’Italia dovrà affrontare ancora un paio di giornate caratterizzate da temperature molto elevate prima di una graduale attenuazione del caldo a partire dal 7 agosto. Il calo termico, ha precisato, sarà favorito dall’arrivo di temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, mentre successivamente è possibile una nuova moderata risalita delle temperature. Secondo Mercalli, però, è ancora presto per delineare con precisione la seconda parte del mese, perché oltre il 10-15 agosto le previsioni diventano meno affidabili. Il climatologo ha inoltre evidenziato come l’estate 2026 abbia concrete possibilità di diventare la più calda mai registrata in Italia, contendendo il primato alla storica estate del 2003. Tra gli effetti più evidenti di queste anomalie cita la sofferenza dei ghiacciai alpini, il livello critico del Po e le conseguenze dell’aumento delle emissioni di gas serra, ribadendo la necessità di investire su efficienza energetica, fonti rinnovabili e stili di vita più sostenibili.
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Chi è Sofia, la moglie di Luca Mercalli e la loro scelta di vita
Molto più riservata del marito, Sofia è la compagna con cui Luca Mercalli condivide non soltanto la vita privata, ma anche una visione fondata sul rispetto dell’ambiente. Pur rimanendo lontana dai riflettori, è protagonista del progetto di vita raccontato dal climatologo nel libro Salire in montagna, nel quale descrive la decisione di lasciare la pianura per trasferirsi in alta quota. Nel 2017 la coppia ha acquistato una storica grangia in pietra del Settecento a Vazon, nell’Alta Val di Susa, a circa 1.650 metri di altitudine, trasformandola in una casa efficiente e perfettamente integrata con il territorio. Mercalli definisce questa esperienza una "migrazione verticale", una scelta nata dal desiderio di vivere in un ambiente più fresco, ridurre il proprio impatto ambientale e recuperare un rapporto diretto con la natura. Una filosofia che va oltre la semplice abitazione: per la coppia rappresenta un modo concreto di mettere in pratica quei principi di sostenibilità che il climatologo promuove da anni attraverso libri, conferenze e apparizioni televisive.
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