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Luca Marinelli protagonista al cinema dell'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci

Assieme ai premi Oscar Alicia Vikander e Susan Sarandon sarà protagonista di The Echo Chamber, un dramma da camera incentrato su relazioni complesse

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Sono state svelate le prime immagini ufficiali di The Echo Chamber, film diretto da Andrea Pallaoro e interpretato da Luca Marinelli, basato sull’ultimo soggetto scritto da Bernardo Bertolucci prima di morire il 26 novembre 2018. "Una storia d’amore in cui i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo si confondono fino a dissolversi" viene comunicato in una nota ufficiale riguardo il film. Nel cast di The Echo Chamber anche i Premi Oscar Alicia Vikander e Susan Sarandon.

Luca Marinelli protagonista dell’ultimo film scritto da Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci è autore del soggetto e della sceneggiatura di The Echo Chamber, curata e rifinita da Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi (autrice di Breve Storia d’Amore). Le due hanno lavorato a partire dal materiale lasciato da Bertolucci, il cui nucleo principale è rimasto immutato: un dramma da camera incentrato su relazioni complesse e dinamiche psicologiche tese. La direzione è stata affidata a Andrea Pallaoro, regista trentino con alle spalle le pellicole Medeas, Hannah e Monica, presentate tutte a Venezia. Luca Marinelli e Alicia Vikander vestono i panni di Leo e Anne, due figure che si inseguono e si perdono in un rapporto da cui non riescono né a liberarsi né a restare davvero. Susan Sarandon è Ava, voce che fa da contorcano a questo lisergico racconto d’amore, e che attraversa il tempo e fa emergere ciò che resiste o che non può più essere trattenuto.

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La produzione è italo-belga, tra Indigo Film e Rai Cinema per l’Italia, e Versus con O’Brother Distribution per il Belgio, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del programma europeo Creative Europe Media. In Italia la pellicola sarà distribuita da 01 Distribution.

Un progetto avvolto ancora dal massimo riserbo

A giudicare dalle prime immagini diffuse, l’anima del progetto dietro a The Echo Chamber è piuttosto chiara, con un approccio visivo essenziale e costruito su primi piani, spazi chiusi e una forte attenzione alla tensione emotiva. Attualmente il film è in fase do post-produzione e dovrebbe cominciare a fare la sua comparsa nei principali festival di cinema nel corso della seconda parte del 2026, inizio 2027. Per quanto si sappia ancora pochissimo di The Echo Chamber, l’attenzione attorno a questo film è già alta. Anche solo per un grandissimo nome, quello di Bertolucci, uno dei maestri del cinema italiano, a esso legato.

Attualmente non abbiamo ancora una data ufficiale per quando The Echo Chamber uscirà al cinema, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati su queste pagine per saperne di più.

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