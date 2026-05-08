Luca Marinelli protagonista al cinema dell'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci
Assieme ai premi Oscar Alicia Vikander e Susan Sarandon sarà protagonista di The Echo Chamber, un dramma da camera incentrato su relazioni complesse
Sono state svelate le prime immagini ufficiali di The Echo Chamber, film diretto da Andrea Pallaoro e interpretato da Luca Marinelli, basato sull’ultimo soggetto scritto da Bernardo Bertolucci prima di morire il 26 novembre 2018. "Una storia d’amore in cui i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo si confondono fino a dissolversi" viene comunicato in una nota ufficiale riguardo il film. Nel cast di The Echo Chamber anche i Premi Oscar Alicia Vikander e Susan Sarandon.
Luca Marinelli protagonista dell’ultimo film scritto da Bernardo Bertolucci
Bernardo Bertolucci è autore del soggetto e della sceneggiatura di The Echo Chamber, curata e rifinita da Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi (autrice di Breve Storia d’Amore). Le due hanno lavorato a partire dal materiale lasciato da Bertolucci, il cui nucleo principale è rimasto immutato: un dramma da camera incentrato su relazioni complesse e dinamiche psicologiche tese. La direzione è stata affidata a Andrea Pallaoro, regista trentino con alle spalle le pellicole Medeas, Hannah e Monica, presentate tutte a Venezia. Luca Marinelli e Alicia Vikander vestono i panni di Leo e Anne, due figure che si inseguono e si perdono in un rapporto da cui non riescono né a liberarsi né a restare davvero. Susan Sarandon è Ava, voce che fa da contorcano a questo lisergico racconto d’amore, e che attraversa il tempo e fa emergere ciò che resiste o che non può più essere trattenuto.
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La produzione è italo-belga, tra Indigo Film e Rai Cinema per l’Italia, e Versus con O’Brother Distribution per il Belgio, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del programma europeo Creative Europe Media. In Italia la pellicola sarà distribuita da 01 Distribution.
Un progetto avvolto ancora dal massimo riserbo
A giudicare dalle prime immagini diffuse, l’anima del progetto dietro a The Echo Chamber è piuttosto chiara, con un approccio visivo essenziale e costruito su primi piani, spazi chiusi e una forte attenzione alla tensione emotiva. Attualmente il film è in fase do post-produzione e dovrebbe cominciare a fare la sua comparsa nei principali festival di cinema nel corso della seconda parte del 2026, inizio 2027. Per quanto si sappia ancora pochissimo di The Echo Chamber, l’attenzione attorno a questo film è già alta. Anche solo per un grandissimo nome, quello di Bertolucci, uno dei maestri del cinema italiano, a esso legato.
Attualmente non abbiamo ancora una data ufficiale per quando The Echo Chamber uscirà al cinema, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati su queste pagine per saperne di più.
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