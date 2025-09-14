Luca Marinelli conquista gli Stati Uniti col film su RaiPlay tratto da un celebre romanzo Il protagonista di Diabolik e Le otto montagne strega la critica d'oltralpe in una pellicola che richiama i grandi classici degli anni 70

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

"Un capolavoro perduto del cinema italiano degli anni 70", scriveva la critica americana in merito a un film che in molti dovrebbero riscoprire. Perchè Luca Marinelli non è solo il volto del primo Diabolik dei Manetti Bros, oppure Pietro in Le otto montagne. Per questa performance vinse anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 76ma Mostra internazionale dei Cinema di Venezia.

Luca Marinelli è Martin Eden in streaming su RaiPlay

Tratto dal romanzo del 1909 di Jack London, il film diretto da Pietro Marcello racconta la storia di Martin Eden (Marinelli), marinaio napoletano che, dopo aver salvato la vita di un giovane rampollo di una famiglia di imprenditori, vittima di un pestaggio, viene accolto in casa per gratitudine. Lì conosce Elena (Jessica Cressy), sorella del ragazzo che ha soccorso, Arturo, e se ne innamora perdutamente. Per i sentimenti nei confronti della ragazza, Martin decide di istruirsi e di elevare il proprio status sociale, in modo da "meritarla". Si avvicina così al mondo della scrittura, un universo che, però, inizialmente lo rifiuta con forza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un tripudio di riconoscimenti e critiche positive

"Nessun altro avrebbe potuto interpretare Martin con tanta anima o profondità", scriveva Rolling Stone in merito alla performance di Luca Marinelli. Dello stesso avviso il The New York Review, che riportava: " È un film che arriva come un fulmine a ciel sereno, traboccante di idee, come il suo eroe. Una favola enigmatica che fonde una visione animista dell’Italia rurale con una sorta di cinema verité commedia dell’arte".

C’è da dire che il tentativo di Marcello era tutto fuorché semplice, poiché prevedeva sradicare la storia di Martin Eden dal proprio contesto originale per incastrarla in un’Italia per certi versi fuori dal tempo e dallo spazio. Un’operazione audace, che spiazza sperimentando molto. E che riesce nel proprio intento almeno per una buona metà. Il lavoro del regista di totale astrazione da un qualsiasi contesto storico è, assieme alla prova recitativa di Luca Marinelli, ciò che più si può lodare del film. Televisori da boom economico sono affiancati ad abiti da primi Novecento, truppe fasciste sono mostrate dopo che il protagonista cammina per strada accanto a persone vestite come nel nostro presente. È come se tutte le epoche del Novecento italiano fossero state compresse assieme e mescolate per arrivare a un non-tempo indefinito. L’intuizione vincente di Pietro Marcello sta proprio qui: aver preso un romanzo lontano dalla nostra cultura e avergli donato uno spirito italiano. E con un Marinelli così, il risultato non poteva che essere questo.

Dove vedere Martin Eden in streaming

Se volete scoprire la storia di Martin Eden con Luca Marinelli, lo trovate in streaming gratuitamente nel catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche