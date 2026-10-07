Luca Guadagnino, Artificial è già un trionfo: per la critica è il suo "miglior film degli ultimi dieci anni". Ma non è l’unico complimento Al New York Film Festival, “Artificial” incassa applausi e giudizi entusiastici: per la critica, il film su Sam Altman può essere il capolavoro di Guadagnino.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Non capita spesso che un film riesca a mettere d’accordo i critici prima ancora di arrivare nelle sale. È successo ad Artificial, il nuovo lavoro di Luca Guadagnino, presentato al New York Film Festival e accolto da una pioggia di giudizi entusiasti. Qualcuno si è spinto persino oltre, con un complimento che non può far che piacere al regista. Al centro della storia c’è Sam Altman, il potente numero uno di OpenAI, interpretato da Andrew Garfield. Ma vediamo meglio tutti i dettagli e le prime recensioni.

Luca Guadagnino, un’accoglienza più che positiva per Artificial

Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino dedicato alla parabola di Sam Altman e alle tensioni interne a OpenAI, ha debuttato al New York Film Festival raccogliendo reazioni molto positive. Variety lo ha definito addirittura "il miglior film di Guadagnino degli ultimi dieci anni", mentre diversi critici hanno apprezzato la capacità del regista di trasformare una vicenda legata all’intelligenza artificiale in un racconto teso su potere, ambizione e controllo. Matt Neglia di Next Best Picture lo ha descritto come "tanto avvincente quanto terrificante", sottolineando la prova di Andrew Garfield nel ruolo di Altman: "È una storia umana scritta in modo brillante, che parla di potere, controllo, ambizione e avidità, e potrebbe essere il film più attuale e urgente del nostro tempo."

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Andrew Garfield e il mondo dell’IA

Al centro della pellicola c’è la crisi del 2023 che portò al temporaneo allontanamento di Altman dalla guida di OpenAI e al suo successivo ritorno. Garfield è affiancato da Yura Borisov, Monica Barbaro, Mark Rylance e Ike Barinholtz, rispettivamente nei ruoli di Ilya Sutskever, Mira Murati, Geoffrey Hinton ed Elon Musk. Anche Eric Kohn ha accolto favorevolmente il film, definendolo una "commedia nera impeccabile" e osservando che "Andrew Garfield si muove su un sottile confine tra mostro cinematografico, magnate buffonesco e genio del male."

Artificial, un film nato tra le polemiche

Il percorso produttivo di Artificial – che arriverà nei cinema il 25 dicembre 2026 – è stato travagliato: dopo l’uscita di Amazon MGM dal progetto, Neon ha rilevato il film, permettendone il completamento e la distribuzione. Guadagnino ha dichiarato di non temere eventuali reazioni negative da parte delle persone rappresentate, mentre lo stesso Altman ha raccontato di aver visto Garfield durante le riprese vicino casa sua, riconoscendolo per la somiglianza nei movimenti e nell’abbigliamento. In vista della stagione dei premi, Variety riferisce che Neon punta su Garfield e Rylance per la categoria di miglior attore non protagonista, su Borisov per quella di miglior attore protagonista e su Barbaro come miglior attrice non protagonista. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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