Luca Esposito morto a 53 anni: carriera e chi era il giornalista sportivo trovato carbonizzato a Eboli Chi era Luca Esposito, il giornalista sportivo morto dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato nelle campagne di Eboli

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Il corpo rinvenuto carbonizzato nelle campagne della zona di Eboli appartiene a Luca Esposito, giornalista 53enne molto conosciuto nel mondo dell’informazione sportiva campana. La conferma è arrivata dopo le prime verifiche investigative avviate dalle autorità, che hanno collegato il cadavere trovato sul posto alla persona scomparsa e alla vettura rinvenuta poco distante, intestata a Luigi Esposito, il nome registrato all’anagrafe del professionista, anche se per tutti era semplicemente Luca.

La tragica fine di Luca Esposito: chi era il giornalista legato alla Salernitana

Il caso ha assunto fin dalle prime ore contorni drammatici: secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, il corpo presentava segni compatibili con una violenta aggressione e sarebbe stato successivamente dato alle fiamme, rendendo estremamente complesso il riconoscimento. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre ulteriori elementi potranno arrivare dagli accertamenti medico-legali e dall’autopsia disposta nelle prossime ore. Esposito aveva compiuto da poco 53 anni. Non sono disponibili molte informazioni sulla sua vita privata: non sono infatti emersi dettagli pubblici riguardo alla presenza di una moglie, di figli o di una famiglia. La sua figura era conosciuta soprattutto per l’attività professionale e per il lungo impegno nel settore dell’informazione locale e sportiva. Oltre al lavoro svolto presso l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpac) di Avellino, Luca Esposito aveva costruito negli anni un percorso importante come giornalista pubblicista. Il suo nome era legato soprattutto al racconto della Salernitana e delle vicende calcistiche del territorio. Aveva collaborato con il quotidiano La Città di Salerno e con l’emittente televisiva Ottochannel, diventando una presenza familiare per molti appassionati di calcio campano.

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Luca Esposito morto dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato: il percorso professionale del giornalista campano

Era inoltre alla guida del portale online Tuttosalernitana.com, una testata dedicata alle notizie sulla squadra granata e al mondo sportivo locale. Attraverso articoli, analisi e approfondimenti aveva raccontato per anni il calcio con passione, seguendo da vicino protagonisti, partite e momenti importanti della storia recente della Salernitana. La notizia della sua morte ha suscitato grande impressione tra colleghi, lettori e tifosi, che ricordano Esposito come un professionista appassionato e profondamente legato al territorio. Nel frattempo, gli investigatori proseguono gli accertamenti per chiarire chi possa essere responsabile dell’omicidio e quale sia il movente alla base di una vicenda dai contorni ancora oscuri.

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