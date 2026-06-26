Luca Dirisio, il ritorno sulla scena (inatteso) con Non te ne sei andata mai. Tra amori naufragati e leggerezza pop anni Duemila Il cantautore abruzzese è uscito oggi su tutte le piattaforme con un pezzo intimo ma leggero, simbolo di una rinascita musicale a oltre vent'anni dal successo che l'ha lanciato.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Screenshot Instagram

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Luca Dirisio è tornato. L’icona pop dei primi anni Duemila, celebre per la hit "Calma e sangue freddo", ha rilanciato oggi carriera e aspirazioni con il nuovo singolo "Non te ne sei andata mai". Una ballata romantica ma piena di ritmo, sul peso del ricordo e sulle difficoltà di ricominciare. Disponibile anche in un video YouTube originale e ben studiato, la canzone di Dirisio è il manifesto di un nuovo pop 2.0. Che va a ripescare nella nostalgia dei Millennials ma senza esagerare. E di certo non scende a compromessi con lo stile di oggi, spesso ripetitivo e poco originale. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Luca Dirisio, il ritorno sulla scena con il singolo ‘Non te ne sei andata mai’

Lo aveva annunciato l’artista ieri, sulla sua pagina Instagram, con un post inatteso e apprezzatissimo dai fan. "Ho una notizia che aspettavo di condividere da tanto tempo", le parole di Luca Dirisio, "vi chiedo solo una cosa: scorrete fino all’ultima foto. Ci vediamo lí". E nella foto citata, ecco il riferimento all’uscita, oggi, del nuovo singolo "Non te ne sei andata mai". Un pezzo dal ritmo leggero con temi importanti, prodotto da Piero Garone e Tom Beaver per Garone Records, e distribuito da ADA, divisione di Warner Music Group.

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La canzone è una sorpresa sotto molti punti di vista. Non ha il ritornello ossessivo (in senso buono) di hit come "Calma e sangue freddo", ma punta forte sulla storia e sulla voce di Luca. Pochi strumenti, un andamento in crescendo senza strafare, e le parole che emergono chiaramente per raccontare una mancanza d’amore importante. Il cantautore abruzzese parla di una relazione finita, e dei mille elementi, i dettagli, che continuano a saltare fuori nella memoria e nella sua vita di tutti i giorni.

Il ritornello gioca invece sull’ironia, in parte, con una frase ripetuta che cattura subito l’immaginario: "Tutti gli amici mi chiedono sempre di te, ed ho spiegato che non ci sei più…ma loro ridono, non mi credono". Mentre sul finale, nello special che precede la chiusura del brano, si fa largo tutta la malinconia nella voce di Dirisio. Che però non si lascia abbattere, e chiude in positivo regalando a chi ascolta la sensazione di una canzone leggera ma estremamente vera.

Il successo di Dirisio con Calma e sangue freddo

La nuova canzone di Luca Dirisio arriva a oltre vent’anni dallo straordinario successo di "Calma e sangue freddo", il singolo che lanciò il cantautore e lo premiò come Artista Rivelazione dell’Anno al Festivalbar. Un successo discografico e di pubblico enorme, a cui aveva fatto seguito l’album d’esordio omonimo, "Luca Dirisio", con altri brani memorabili come "Usami", "Per sempre" e "Il mio amico vende il tè". Ora la carriera di Dirisio si trova nuovamente a una svolta. E nel panorama discografico frenetico di oggi, l’essere rimasto coerente con sé stesso potrebbe giocare a suo favore. Di certo, verrà apprezzato tanto dalla fanbase che non lo ha mai abbandonato davvero.

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