Luca Carboni, il ritorno sul palco grazie a Cesare Cremonini: "Gli sarò sempre grato" Il cantante ha parlato della collaborazione con ‘San Luca’ e della ritrovata voglia di esibirsi dal vivo per raccontare quarant’anni di musica: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Luca Carboni torna a cantare dal vivo e riconosce a Cesare Cremonini un ruolo decisivo in questa nuova fase della sua carriera. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, il cantautore bolognese racconta come la collaborazione per ‘San Luca’ abbia riacceso il desiderio di tornare sul palco, dando origine al tour Rio ari o live, un viaggio attraverso quarant’anni di musica. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Luca Carconi: "Grazie a Cesare Cremonini ho ritrovato la voglia di tornare dal vivo"

Nel racconto di Luca Carboni al Corriere l’incontro con Cesare Cremonini va ben oltre una semplice collaborazione artistica. ‘San Luca’ è stata infatti l’occasione per ritrovare uno slancio che sembrava essersi spento dopo una lunga lontananza dai concerti. "Sarò sempre grato a Cesare di avermi coinvolto in ‘San Luca’, questo meraviglioso racconto che ho sentito subito mio e che mi ha dato la voglia di tornare dal vivo su un palco". Un legame che Carboni interpreta anche alla luce della comune matrice bolognese e della capacità della musica di creare connessioni tra artisti appartenenti a generazioni diverse: "Credo che la musica abbia in sé qualcosa di metafisico e misterioso che ci mette in contatto con altre anime, altri artisti". Grazie a quell’incontro con Cremonini, dunque, Carboni ha ritrovato la spinta per rimettersi in gioco e per trasformare il ritorno alla musica dal vivo in una festa condivisa con il proprio pubblico.

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Da ‘San Luca’ a ‘Rio ari o’, quarant’anni di musica

La nuova stagione di Carboni prende così forma con Rio ari o live, tour che non nasce dalla promozione di un nuovo album ma dalla volontà di rileggere un’intera storia musicale. "Rio ari o è un concerto che suona come fosse la prima volta, perché porto sul palco quarant’anni di musica in totale libertà. Non mi era mai capitato, questo tour non segue l’uscita di un nuovo disco. Mi sto godendo questo momento di gioia, mi piace l’idea di riabbracciare tutta l’Italia con la mia storia personale e musicale". E proprio l’esperienza condivisa con Cremonini sembra aver aperto la strada a questa nuova dimensione, fatta di memoria, incontro e desiderio di tornare a cantare. Il pubblico ritroverà così brani come "Mare Mare", "Silvia lo sai", "Fragole buone buone", "Ci vuole un fisico bestiale", "Farfallina", "Mi ami davvero" e "Inno Nazionale", con "Primavera" scelta per aprire la scaletta: una canzone che, nel racconto di Carboni, diventa simbolo di una rinascita personale e artistica. Dopo aver viaggiato per l’intero stivale, Luca Carboni chiuderà il suo tour con le ultime date e il gran finale nelle Marche:

10 settembre 2026 – Reggia di Caserta, Caserta

– Reggia di Caserta, Caserta 13 settembre 2026 – Sferisterio, Macerata

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