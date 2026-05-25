Luca Carboni e l’album cancellato (e rifatto) dopo il tumore: “Le priorità cambiano”. Come sta oggi Il cantante racconta nel suo libro la scoperta del tumore al polmone e svela di essere al lavoro su un nuovo disco: “Sarà molto personale”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Luca Carboni si racconta. Da poche settimane in libreria, il nuovo libro del cantautore bolognese ripercorre alcune tappe fondamentali della carriera e della vita privata del cantante: una su tutte, la scoperta del tumore al polmone. Nel corso di un’intervista a Il Messaggero, Carboni ha parlato proprio del suo libro, rivelando anche di essere al lavoro su un nuovo album. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Luca Carboni, la scoperta del tumore e l’album da rifare

Luca Carboni racconta nel suo nuovo libro Luca non parlava mai la scoperta del tumore al polmone, avvenuta nel marzo 2022, come un momento che ha cambiato radicalmente la sua vita. Lo shock della diagnosi arrivò mentre stava lavorando a un nuovo album: in pochi minuti, dice, tutte le priorità mutarono. "Quando lo shock è così forte, non senti praticamente niente. E infatti sono rimasto senza parole. Quella malattia esiste, la conosci, invade le vite degli altri, ma pensi che a te non toccherà mai. In quei giorni stavo registrando un album nuovo" ha raccontato il cantautore bolognese in un’intervista rilasciata a Il Messaggero: "In pochi minuti tutto è cambiato, ogni priorità si è ribaltata". Tuttavia, il libro non è un racconto sulla malattia né una sorta di autocommiserazione, affrontando il dolore con ironia e sensibilità, trasformandolo in poesia. E a proposito del disco su cui Carboni stava lavorando prima del tumore, non tutto è perduto, anzi: "Il disco al quale stavo lavorando prima della diagnosi va rifatto. Ho avuto idee nuove. Ma ci vorrà del tempo. Arriverà più in là. Sarà un disco molto personale. Ho recuperato pure provini degli Anni ’80: tornerò alle origini".

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Il tour estivo di Luca Carboni: tutte le tappe

Dopo l’uscita del suo nuovo libro, per Luca Carboni sarà un’estate all’insegna della musica. Tornato sul palco del Forum di Milano, infatti, con il suo tour Rio Ari O Live il cantante viaggerà per tutto il Paese. Si parte il 7 luglio a Genova, per poi concludere la tournée a Macerata il 13 settembre. Di seguito il calendario completo di tutte le date:

7 luglio — Genova, Arena del Mare

— Genova, Arena del Mare 10 luglio — Codroipo, Villa Manin

— Codroipo, Villa Manin 11 luglio — Marostica, Piazza Castello

— Marostica, Piazza Castello 14 luglio — Cervia, Piazza Garibaldi

— Cervia, Piazza Garibaldi 26 luglio — Cernobbio, Villa Erba

— Cernobbio, Villa Erba 1 agosto — Pescara, Porto Turistico

— Pescara, Porto Turistico 5 agosto — Alghero, Anfiteatro Ivan Graziani

— Alghero, Anfiteatro Ivan Graziani 9 agosto — Taormina, Teatro Antico

— Taormina, Teatro Antico 10 agosto — Palermo, Teatro di Verdura

— Palermo, Teatro di Verdura 18 agosto — Forte dei Marmi, Villa Bertelli

— Forte dei Marmi, Villa Bertelli 22 agosto — Lecce, Cave del Duca

— Lecce, Cave del Duca 30 agosto — Trento, Trentino Music Arena

— Trento, Trentino Music Arena 2 settembre — Mantova, Esedra di Palazzo Te

— Mantova, Esedra di Palazzo Te 4 settembre — Brescia, Piazza della Loggia

— Brescia, Piazza della Loggia 10 settembre — Caserta, Reggia di Caserta

— Caserta, Reggia di Caserta 13 settembre — Macerata, Arena Sferisterio

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