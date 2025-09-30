Luca Calvani su Prime Video fa venire i brividi dall'emozione nel suo film d'esordio alla regia Dopo aver dimostrato le doti da attore, ecco il primo lungometraggio da regista: una commedia leggera e che, in parte, si ispira alla vita di Calvani

Dopo aver dimostrato una notevole poliedricità tra fiction, serie tv, film e teatro nelle vesti di attore, oltre ad aver preso parte a un programma sui Real Time, Luca Calvani si cimenta anche dietro la macchina da presa per la prima volta, con un film disponibile in streaming su Prime Video. Un progetto che aveva in cantiere da diverso tempo con l’amico Francesco Ciampi, che qui troviamo nelle vesti del co-protagonista. Nel cast anche Geppi Cucciari, Elena Di Cioccio e Gianluca Gori. E c’è persino la costumista di Steven Spielberg.

Di cosa parla la trama de Il cacio con le pere di Luca Calvani in streaming su Prime Video

Fosco e Fred Ruspanti (Francesco Ciampi e Luca Calvani) sono due fratelli completamente diversi tra loro e che da tempo non si frequentano e non si parlano più. Il primo è impacciato e poco ambizioso, ma concreto e realista. È rimasto in Toscana per aiutare l’anziana zia e lavora in un supermercato. Il secondo è affascinante e poco incline alle responsabilità. Insegue il sogno di fare l’attore e, dopo una fase di successo, sta vivendo un periodo di crisi. Un giorno quest’ultimo torna al paese per cercare di ricucire i rapporti col fratello e la zia, che tuttavia muore improvvisamente. Nel testamento, la donna costringe i due a una convivenza forzata per ottenere l’ambita eredità: una cospicua quantità di terreni.

Una commedia (senza pretese) sugli opposti

Il titolo non fa mistero di ciò che lo spettatore troverà nel film: due opposti, il cacio e le pere, apparentemente inconciliabili ma che se accostati danno un risultato inaspettato e appagante. Si tratta del classico incrocio tra due mondi distanti, un incontro-scontro che nel cinema si è visto uno svariato numero di volte. Calvani, alla sua prima volta, cerca di non strafare o sbagliare, col risultato che a livello registico il film è abbastanza piatto e prevedibile. Brillano Geppi Cucciari nei panni della badante rumena e Gianluca Gori in quelli di un notaio furbastro.

Un po’ meno frizzante la prova di Calvani, per quanto permeata da una simpatica comicità tutta toscana (il film è girato tra Prato e San Casciano Val di Pesa). Menzione d’onore per i costumi, curati nientemeno che da Joanna Johnston, due candidature all’Oscar e storica collaboratrice di Steven Spielberg.

Dove vedere Il cacio con le pere in streaming

Se volete scoprire da voi com’è andato il debutto alla regia di Luca Calvani, trovate Il cacio con le pere in streaming su Prime Video.

