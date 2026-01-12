Luca Barbareschi, rissa a distanza con Ranucci dopo Report: "Stai attento" Report non passa la linea ad Allegro ma non troppo e scoppia una bufera: minaccia di querela e la replica del giornalista.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Sigfrido Ranucci non passa la linea a Luca Barbareschi ed è subito ‘rissa‘. Ieri sera, domenica 11 gennaio 2026, il giornalista ha chiuso la puntata di Report con un "L’offerta di Rai 3 continua…" senza nominare il programma successivo, ossia Allegro ma non troppo, condotto dall’attore ed ex deputato. Una piccola mancanza che ha indispettito però Barbareschi il quale, in apertura di puntata, non ha perso occasione per levarsi il sassolino dalla scarpa. "Innanzi tutto vorrei dare una notizia. Vorrei ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo. Gli costerebbe poco dir che dopo il suo programma c’è il nostro ma gli fa fatica", ha detto il conduttore per poi passare ad altri toni e toccare un’altra questione: "E allora gli voglio ricordare che non dovrebbe fargli fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto sui giornali, per questo verrà querelato. Io non spio voi ma almeno ricordatevi il nome. Stai attento!". Vediamo che succede e come ha risposto Ranucci a questo attacco.

Barbareschi, duro attacco a Report e Ranucci: querela in arrivo. Che succede

Il duro attacco di Luca Barbareschi a Report e Sigfrido Ranucci, ha ovviamente scatenato la risposta del giornalista. Sul suo profilo Facebook, infatti, è apparso lo spezzone di Allegro ma non troppo, dove in apertura di puntata l’attore si è prima lamentato della mancata presentazione del suo programma, per poi nominare il consulente di Report, Gian Gaetano Bellavia, accusandolo di spionaggio: "Indegno sproloquio di Luca Barbareschi – scrive Ranucci – contro Gian Gaetano Bellavia che è stato vittima di un furto, che nessun organo giudiziario ha accusato di spionaggio o dossier. A Barbareschi Report e il suo consulente fanno comodo solo per il traino, visto che ha espressamente chiesto di essere posizionato dopo di noi. Un abbraccio sempre più forte al nostro consulente".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il riferimento di Barbareschi a Bellavia, riguarda un presunto spionaggio che secondo il conduttore il consulente avrebbe compiuto su di lui, cosa già negata pubblicamente dal diretto interessato più volte, sia in riferimento all’ex deputato che a chiunque altro. Inoltre, Bellavia, anche noto commercialista di personaggi famosi, denunciò il furto di oltre un milione di file dai suoi archivi, tra questi documenti con dati su parecchi vip (alcuni clienti, altri al centro di inchieste in cui Bellavia era nominato consulente dalla Procura). Il commercialista, però, non è stato mai indagato per spionaggio, cosa che Ranucci fa presente nel suo post, anche se Barbareschi sembra essere certo lo abbia fatto almeno su di lui.

Potrebbe interessarti anche