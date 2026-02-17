Trova nel Magazine
Luca Argentero, svelato il mistero su Sanremo 2026: ecco perché non sarà all'Ariston

L'attore torinese aveva rivelato di essere stato contattato dalla kermesse per un'ospitata. Poi il silenzio inspiegabile. Ora però sono emersi tutti i retroscena.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il caso Luca Argentero a Sanremo 2026 ha finalmente trovato una spiegazione. Dopo le dichiarazioni esplosive dell’attore a Splendida Cornice, la scorsa settimana, oggi a La Volta Buona è stata fatta finalmente chiarezza sulla vicenda. A spiegare i reali motivi dietro al (presunto) ‘no’ di Carlo Conti è stato un giornalista del settimanale Chi, che ha anticipato davanti a Caterina Balivo tutti i dettagli. Ecco qui sotto la storia completa.

Luca Argentero, lo sfogo da Geppi Cucciari per Sanremo

Giovedì scorso, ospite nel programma di Geppi Cucciari Splendida Cornice, Luca Argentero si era lasciato sfuggire un’indiscrezione esplosiva. Era stato recentemente contattato dall’entourage del Festival di Sanremo, per partecipare come ospite sul palco del Teatro Ariston, ma successivamente non aveva più ricevuto notizie da nessuno. Una situazione che aveva lasciato l’attore piuttosto perplesso, alimentato curiosità e speculazioni tra gli addetti ai lavori.

Il mistero è stato però chiarito oggi pomeriggio, durante la trasmissione di Caterina Balivo La Volta Buona. Un giornalista del settimanale Chi, in collegamento con lo studio, ha infatti rivelato che Carlo Conti avrebbe personalmente contattato Luca Argentero dopo la sua ospitata tv per fare chiarezza sulla situazione. "Ci ha spiegato che dopo la sua ospitata ha chiamato subito Argentero per chiarirsi…", ha detto a questo proposito il giornalista.

Il vero motivo dell’assenza di Argentero dal Festival

Ma cosa avrebbe spiegato, esattamente, Carlo Conti? A quanto pare avrebbe svelato il vero motivo del silenzio Rai dopo la chiamata: "Lui (cioè Argentero, ndr) sarebbe dovuto andare ospite a Sanremo per promuovere la nuova stagione di Doc che sarebbe dovuta uscire a Marzo, poi la partenza è slittata ad ottobre e quindi non è stato più chiamato per questo motivo".

Altro aspetto chiave che è emerso dalla ricostruzione riguarda la natura della partecipazione di Argentero. L’attore non era previsto nel cast artistico del Festival, ma semplicemente tra gli ospiti in promozione. Una differenza sostanziale, che chiarisce ancor di più come la sua presenza fosse legata esclusivamente alla promozione della serie tv Rai. Con lo slittamento di Doc 4 – Nelle tue mani a ottobre, è venuta quindi meno in automatico l’esigenza di avere Luca Argentero tra gli ospiti del Festival. Una decisione logica dal punto di vista organizzativo, anche se certamente ha deluso chi avrebbe voluto vedere l’attore torinese calcare il palco dell’Ariston. A Carlo Conti, in ogni caso, fa onore la scelta di aver subito contattato l’artista per chiarire la questione prima che fosse gonfiata oltremodo.

