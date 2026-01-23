Luca Argentero, la Rai fa saltare la messa in onda della serie tv Doc 4: perché e quando la vedremo
I tantissimi fan che da ben due anni attendono di vedere la nuova stagione dell’amatissima serie di Rai 1, dovranno attendere ancora diversi mesi.
Doc – Nelle tue mani è senza alcun dubbio una delle serie televisive italiane di maggior successo di sempre. Il progetto televisivo, ispirato alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, ha già dato vita a tre stagioni amatissime, l’ultima trasmessa su Rai 1 tra gennaio e marzo 2024. Sono quindi due anni che i tantissimi fan della serie attendono di poter rivedere Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti in una formidabile quarta stagione. Inizialmente, sembrava che Doc 4 potesse approdare in prima serata su Rai 1 nella primavera 2026, ad oggi però i piani della rete ammiraglia sembrerebbero essere cambiati: scopriamo di più.
Doc 4, la Rai fa slittare la serie: quando la vedremo
Ebbene sì, chi sperava di poter vedere Doc 4 a primavera 2026, dopo ben due anni di attesa, dovrà invece attendere ancora diversi mesi. Secondo le indiscrezioni fornite dal portale Affari Italiani, la Rai avrebbe infatti deciso di far slittare la messa in onda della quarta stagione di Doc all’autunno 2026, sempre nella prima serata del giovedì sera. Questo significa un’attesa di almeno altri 10 mesi per poter rivedere finalmente in onda la serie che dal 2020 ha letteralmente conquistato tutti.
Doc, cosa vedremo nella quarta stagione: trama e cast
Nell’attesa, che sarà appunto molto più lunga di quanto prospettato, emergono le prime indiscrezioni sulla trama e sul cast della quarta stagione di Doc, le cui riprese sono già terminate da un po’. La terza stagione ci ha lasciati con un finale abbastanza aperto: il Dottor Fanti ha scelto di lasciare il ruolo di Primario della clinica e di tornare con la moglie Agnese, alle prese con le cure per una grave malattia. Il suo posto da primario è stato dunque offerto a Giulia, ora indecisa se restare al Policlinico come primario di Medicina interna o se trasferirsi a Roma. La quarta stagione non potrà che ripartire da qui, anche se per ora non sono ancora trapelate informazioni dettagliate.
Per ciò che riguarda il cast, risultano confermatissimi i personaggi principali della serie. Parliamo dunque di Luca Argentero nei panni del Dottor Andrea Fanti, di Matilde Gioli e Sara Lazzaro rispettivamente nei ruoli di Giulia Giordano e Agnese Tiberi, e di Marco Rossetti nella parte di Damiano Cesconi. Immancabili anche Pierpaolo Spollon nel ruolo del dottor Riccardo Bonvegna, Giovanni Scifoni nei panni di Enrico Sandri ed Elisa Di Eusanio come Teresa Maraldi. Al cast si aggiungeranno poi molte new entry, tra le quali si vocifera possa arrivare anche Cristina Marino, moglie di Luca Argentero.
