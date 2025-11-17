Trova nel Magazine
Niente più Doc per Luca Argentero: adesso è un geniale magistrato in questa serie per Sky e NOW TV

Il volto del dottor Andrea Fanti sarà il protagonista del primo legal drama Sky Original, nei panni di un personaggio spregiudicato e senza scrupoli

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Luca Argentero è a un passo da buttarsi in un’altra, entusiasmante avventura: pronta per lui una nuova serie, un legal drama Sky Original (il primo per l’emittente satellitare). Svestiti i panni del Dottor Andrea Fanti, l’attore torinese si prepara a indossare la toga di un magistrato tanto geniale quanto spregiudicato. Scopriamo tutto ciò che sappiamo di questa nuova serie Sky con Luca Argentero, di cui è appena uscito anche il teaser trailer, disponibile anche in streaming su Now Tv.

Luca Argentero è l’Avvocato Ligas nella nuova serie Sky Original in streaming su Now tv

La nuova serie Sky Original con protagonista Luca Argentero si chiamerà Avvocato Ligas. L’attore torinese vestirà i panni, appunto, di Lorenzo Ligas, spregiudicato avvocato penalista, personaggio principale del romanzo di Gianluca Ferraris Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas. Geniale e talentuoso, Ligas è principe del foro milanese stimato da molti colleghi proprio in virtù della sua "eccezionalità", ma allo stesso tempo con un vita privata che definire turbolenta è poco. E che condizionerà parecchio il suo percorso.

Affascinante e cinico, come l’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare, viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere. E tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Affiancato da Marta, giovane praticante dai forti ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza, pur di tornare al centro del palcoscenico avvocatizio. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.

Il cast di Avvocato Ligas con Luca Argentero

Prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, Avvocato Ligas sarà composta da 6 episodi e sarà diretta da Fabio Paladini. Nel cast della serie, scritta da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco, troveremo, oltre a Luca Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero "rivale" di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori.

Dove vedere Avvocato Ligas in streaming: ecco il teaser trailer

Se siete curiosi di scoprire Lorenzo Ligas, il nuovo personaggio di Luca Argentero nella serie Sky Original Avvocato Ligas, trovate tutto in streaming su Now Tv a partire dal 6 marzo 2026. Nell’attesa, vi lasciamo il teaser trailer qui in calce.

