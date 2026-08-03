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"Luca Argentero lascia Doc - Nelle tue mani", ma gli autori rilanciano: cosa succederà senza Andrea Fanti

Stando alle ultime indiscrezioni l’attore avrebbe già dato l’addio all’amata fiction di Rai 1 e la prossima stagione al via a ottobre sarà anche l’ultima

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Luca Argentero si prepara all’addio a Doc – Nelle tue mani e il dottor Andrea Fanti a indossare il camice per l’ultima volta. Stando agli ultimi rumor, infatti, l’attore sarebbe intenzionato a chiudere con l’amata fiction di Rai 1, un’esperienza iniziata nel 2020 che ha raggiunto ascolti stellari negli ultimi anni sulla rete ammiraglia. Il futuro della serie è in bilico, ma non è da escludere che Doc possa proseguire anche senza il suo protagonista e volto simbolo. Scopriamo tutti i dettagli.

Luca Argentero verso l’addio a Doc? L’indiscrezione scuote i fan: la fiction guarda già al futuro senza Andrea Fanti

Una delle fiction più amate della televisione italiana potrebbe essere vicina a una svolta destinata a cambiare profondamente il suo volto. Secondo un’indiscrezione riportata dal quotidiano La Stampa e rilanciata dalla pagina social CinguetteRai, infatti, Luca Argentero avrebbe deciso di concludere la propria esperienza da protagonista in Doc – Nelle tue mani al termine della quarta stagione. L’uscita di scena del dottor Andrea Fanti, personaggio chiave che ha contribuito in maniera determinante al successo della serie Rai sin dal suo debutto, rischia di mettere a repentaglio l’intero futuro della fiction. Il progetto, tuttavia, non si fermerebbe con l’addio di Argentero. I produttori starebbero infatti lavorando a una quinta stagione caratterizzata da un passaggio di testimone con un nuovo protagonista. La quarta stagione, dunque, dovrebbe essere anche l’ultima con l’ex GF nei panni del dottor Fanti. Inizialmente prevista per settembre, ricordiamo che la data di inizio è slittata (nel frattempo continuano su Rai 1 le repliche estiva della terza stagione) e che per tornare al Policlinico Ambrosiano sarà necessario aspettare ottobre.

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Perché Argentero lascia Doc – Nelle tue mani? I motivi dietro una scelta importante

Al momento non ci sono ancora né conferme né smentite ufficiali (né tantomeno dichiarazioni) di Luca Argentero sulle ragioni di questo presunto addio, ma è inevitabile pensare chela volontà di evitare che il personaggio di Andrea Fanti finisca per ripetersi dopo quattro stagioni potrebbe essere stata determinante. Negli ultimi anni Argentero è inoltre diventato uno degli attori più richiesti della televisione italiana e un impegno come Doc richiede diversi mesi di lavorazione ogni anno. Lasciare la fiction potrebbe consentirgli di dedicarsi a nuovi progetti tra cinema, televisione e piattaforme streaming, ampliando ulteriormente il proprio percorso artistico.

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