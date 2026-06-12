Luca Argentero lascia 'Doc - Nelle tue mani', il retroscena sulla quinta stagione: perché vuole mollare la serie Tv L'attore sarebbe pronto a dire addio alla serie che lo ha consacrato negli ultimi anni. Per lui si concretizzeranno altri progetti. Anche se resta uno spiraglio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Luca Argentero sembra pronto a ‘smettere’ il camice di Doc, questa volta per sempre. Dopo quattro stagioni di Doc – Nelle tue mani, la fiction che ha rilanciato la sua popolarità davanti al grande pubblico, l’attore starebbe seriamente valutando l’addio alla serie, per evitare di restare incastrato in un personaggio che ormai da anni occupa una parte enorme della sua carriera. Ecco tutti i dettagli e quali sono i prossimi progetti dell’attore.

Luca Argentero, l’addio (probabile) a Doc dopo la quarta stagione

La quarta stagione di Doc, girata tra il 2025 e l’inizio del 2026, andrà in onda in autunno e rappresenta già, di fatto, un tempo supplementare. La serie, infatti, era stata concepita sin dall’inizio come una trilogia: tre stagioni per raccontare l’arco umano e professionale di Andrea Fanti, dal trauma alla rinascita.

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Già qualche mese fa, intervistato da Fanpage, Argentero aveva messo le cose in chiaro sul futuro del progetto: "Ragioniamo di stagione in stagione, l’unica cosa che ho chiesto è che un pubblico così affezionato abbia delle storie forti. Se troveremo idee per continuare, perché no. Al momento non ce n’è una per il futuro perché Doc era stato immaginato addirittura come una trilogia".

La quarta stagione, quindi, è nata come un’estensione straordinaria, giustificata da un successo enorme e da un racconto ancora capace di intercettare il presente. Lo stesso Argentero l’ha spiegato così, anticipando dettagli su quel che vedremo: "Doc è una serie molto vera e quest’anno la minaccia del reale è ancora più forte. Il nemico di Doc diventa veramente Doc stesso inteso come la sua ossessione nei confronti di un certo tipo di medicina. Il modello che propone è quello che mette sempre il paziente al centro, prendersi cura delle persone vale più di qualsiasi medicina e terapia. La prima stagione, con il suo ‘tratto da una storia vera’, aveva tracciato una linea rispetto alla tipologia di racconto, nella seconda c’era stato il grande tema del Covid, mentre nella terza il grande cattivo era diventato il denaro".

Insomma, si tratta di un arco narrativo che, per come è costruito, ha già il sapore del cerchio che si chiude. E infatti gli ultimi retroscena, compreso quello targato Vanity Fair, parlano chiaro. Luca Argentero non dovrebbe tornare per una quinta stagione.

Tra Ozpetek, Ligas e vita privata: qual è il futuro prossimo di Argentero

Parallelamente, la carriera di Argentero sta prendendo strade che spingono naturalmente verso un distacco da Doc. Presto lo vedremo al centro del nuovo film di Ferzan Ozpetek, "Nella gioia e nel dolore", una sorta di ritorno in famiglia dopo l’esperienza in "Saturno Contro". E, come lui stesso ha rivelato, tornerà a vestire anche i panni dell’avvocato Ligas, altro personaggio forte del suo percorso recente.

Dunque l’agenda è piena, e l’identità professionale non ruota più solo attorno al dottor Fanti. Continuare a essere, per il pubblico, Doc e poco altro è il rischio che ogni attore teme quando un personaggio diventa fenomeno popolare. Fermarsi dopo quattro stagioni invece – con una chiusura pensata e non improvvisata – significa lasciare la fiction nel modo giusto e aprirsi nuove possibilità.

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