Luca Argentero gelido con Carlo Conti: "Sanremo? Mi hanno chiamato e sono spariti. Imbarazzante, ora non vado più"

Una telefonata sospesa che diventa un caso televisivo: il retroscena raccontato in prima persona dall’attore a Splendida Cornice apre le polemiche del pubblico.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Per settimane è rimasta sospesa tra indiscrezione e promessa non mantenuta l’ipotesi di vedere Luca Argentero sul palco dell’Ariston come ospite del Festival di Sanremo 2026. Un’idea che sembrava avere basi concrete, alimentata da dichiarazioni prudenti ma mai smentite, fino alla rivelazione arrivata in televisione che ha cambiato tutto. Ecco cosa è successo.

Sanremo 2026: l’attesa infinita di Luca Argentero

Da tempo, nell’ambiente televisivo, si parlava di un possibile coinvolgimento di Argentero come volto simbolo della fiction italiana, una presenza rassicurante e popolare per il pubblico. L’attore non aveva mai chiuso la porta, anzi aveva lasciato intendere che una comunicazione ci fosse stata davvero. Il punto di svolta è arrivato durante una chiacchierata con Geppi Cucciari a Splendida Cornice. Con il consueto tono ironico, la conduttrice ha introdotto l’argomento, ma Argentero ha scelto subito la franchezza, raccontando che la telefonata iniziale c’era stata, salvo poi trasformarsi in un lungo silenzio: "Con l’occasione ti sfrutto per dire delle cose. Comunque no, non ho questo impegno a Sanremo, perché a questo punto dovrei saperlo e se non mi hanno richiamato significa di no. Anche se fosse? Adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare". Nel racconto dell’attore emerge anche il disagio accumulato nel tempo: "Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti. Non è che uno può prendersi questo tipo di libertà. Te lo giuro, mi hanno telefonato. Tra l’altro non è che mi sono proposto io. Inoltre sono in promozione e ogni volta che vado da qualche parte me lo chiedono sempre e francamente inizia a diventare imbarazzante", lascia intendere Argentero, facendo capire che dietro la battuta sul ghosting televisivo si avverte una reale insofferenza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le dichiarazioni precedenti tornano attuali

Alla luce di quanto raccontato in tv, assumono un peso diverso anche le dichiarazioni rilasciate il 2 febbraio durante la presentazione della serie Motorvalley. "Non so cosa farò a Sanremo, non so neanche della partecipazione stessa. C’è stata una comunicazione, ma in realtà non so ancora nulla. Io sarei felicissimo". Lo stesso clima di incertezza era emerso pochi giorni dopo a Che Tempo Che Fa, quando aveva detto: "Si vocifera che farò il co-conduttore? Ci andrei, aspetto la chiamata". Frasi che oggi appaiono come il chiaro segno di un limo comunicativo.

Dopo settimane senza riscontri, ora Argentero ha chiarito che anche un eventuale invito dell’ultimo minuto verrebbe rifiutato. Una presa di posizione insolita per un attore noto per i modi pacati e per la scarsa propensione alla polemica pubblica. Il volto amatissimo di Doc – Nelle tue mani ha deciso di mettere un punto definitivo alla questione, spiegando che l’attesa prolungata lo ha fatto desistere.

