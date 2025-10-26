Luca Argentero dice addio a Doc, ora è un supereroe (da brividi) su Prime Video Luca Argentero è il protagonista di un film disponibile su Prime Video: una storia fuori dal comune, tra sogni e realtà, adatta a tutti (soprattutto ai bambini)

Quanti bambini sognano di diventare supereroi e combattere le ingiustizie? Quasi tutti, per questo il film di cui vogliamo parlarvi, disponibile su Prime Video, di sicuro, vi interesserà. Il protagonista è Luca Argentero, volto amatissimo dal pubblico italiano e la pellicola è diretta da Eros Puglielli, regista che ha deciso di porre un’attenzione particolare sul tema della diversità. Di seguito, tutti i dettagli.

Copperman, Luca Argentero combatte le ingiustizie in questo film

Siamo abituati a vederlo nei panni di Doc – Nelle Tue Mani, ma questa volta preparatevi, perché stiamo per presentarvi un Luca Argentero in una veste completamente inedita. Visibile su Prime Video c’è il film Copperman, di cui l’attore è protagonista. Anselmo (Sebastian Dimulescu) è un bambino autistico appassionato di supereroi, convinto che suo padre, scomparso, sia uno di loro. Vede il mondo come una fiaba e, nonostante la durezza della vita, conserva fiducia nelle persone e meraviglia negli occhi. Crescendo (Luca Argentero), resta puro e innocente. Al suo fianco ci sono la madre Gianna (Galatea Ranzi) e Titti (Angelica Bellucci/Antonia Truppo), amica d’infanzia e amore. Il fabbro Silvano (Tommaso Ragno) lo protegge e lo guida, costruendogli un’armatura speciale che gli permette di diventare Copperman.

Il film ruota attorno al tema della diversità (intesa come forza), l’infanzia e la percezione della realtà. Anselmo (interpretato da Luca Argentero) percepisce il mondo in un modo diverso, un modo tutto suo tipico dei bambini, e che si ispira ai supereroi. L’attore riesce a interpretare questo personaggio complesso con la giusta intensità e l’emotività che serve per commuovere grandi e piccini.

Curiosità sul film Copperman e dove vederlo in streaming

Tra le curiosità di questo film, le più interessanti riguardano le location. Oltre a Spoleto, le riprese di Copperman si sono svolte in altre suggestive location umbre, tra cui il lago di Piediluco. La regia di Eros Puglielli richiama lo stile fiabesco di Jean-Pierre Jeunet, sia per quanto riguarda i colori, nelle inquadrature e nelle ambientazioni oniriche. Luca Argentero, per interpretare Anselmo, ha rivelato in alcune interviste di aver studiato il mondo delle persone con disturbo dello spettro autistico, e di aver seguito il consiglio di Robert Downey Jr. di osservare e mettersi in empatia con il personaggio. A Spoleto la comunità locale ha partecipato come comparse, grazie anche al supporto dell’Associazione Progetto Territorio, rafforzando il legame del film con il territorio. Se siamo riusciti a incuriosirvi parlandovi di questa pellicola, potrete vederla tranquillamente in streaming sulla piattaforma Prime Video.

