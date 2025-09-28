Trova nel Magazine
Luca Argentero realizza il suo sogno (ma c'è un problema): la vita lo mette alla prova in questo film su Netflix

Luca Argentero si mette in gioco in questo film su Netflix: tre quarantenni disillusi e in difficoltà hanno un progetto che, però, infastidisce la camorra.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Su Netflix approda una commedia tutta italiana che vede Luca Argentero nei panni del protagonista, immerso in una vicenda dove il desiderio di ricominciare si mescola all’imprevisto. In questo film, Argentero decide di unirsi ad altri due uomini delusi dalla vita per trasformare un vecchio casale in un agriturismo. L’avventura, però, prende una svolta imprevedibile quando il trio si trova coinvolto in ricatti. Diretto da Edoardo Leo e ispirato al romanzo Giulia 1300 e Altri Miracoli, di Fabio Brtolomei, la pellicola promette risate e non solo.

Luca Argentero lotta per sopravvivere nel film Noi e La Giulia

Noi e La Giulia, film diretto e interpretato da Edoardo Leo e tratto dal romanzo Giulia 1300 e Altri Miracoli di Fabio Bartolomei, è una commedia che mescola leggerezza e tanta intensità. Al centro della storia ci sono Diego (Luca Argentero), Fausto (Edoardo Leo) e Claudio (Stefano Fresi): tre uomini stanchi della loro vita, che decidono di mollare tutto per inseguire un sogno semplice ma rivoluzionario, aprire un agriturismo in campagna. Quello che però, vuole essere un progetto di rinascita, prende una piega inaspettata quando compare Vito (Carlo Buccirosso), un camorrista che pretende il pizzo. Da quel momento, la sfida non è più solo costruire un futuro diverso, ma difenderlo con coraggio e dignità. Il film racconta con ironia e tenerezza la storia di persone comuni in bilico tra delusioni e nuove speranze.

Diego, in particolare, dopo la morte del padre sente forte il bisogno di cambiare vita: la sua voglia di ricominciare, con tutte le fragilità e le paure che comporta, diventa il cuore della vicenda. Pur mantenendo i toni leggeri tipici della commedia, il film parla di temi universali e profondi: il bisogno di legami autentici, il desiderio di riscatto e il peso della criminalità che soffoca i sogni.

Qualche curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Chi ha già visto il film ha potuto notare quanto le location utilizzate siano davvero molto belle. Pur essendo ambientato al confine tra Lazio e Campania, il film è stato girato quasi interamente in Basilicata. Il casale al centro della storia è la Masseria di San Felice a Pomarico, edificio fortificato del tardo Settecento con chiesa e ampio parco. Altre scene sono state girate a Montescaglioso, tra vicoli e porte storiche come Porta Sant’Angelo, evocando un’Italia rurale. La strada panoramica Matera–Metaponto appare nel film, sottolineando il senso di viaggio dei protagonisti.

Le riprese, svoltesi tra giugno e luglio 2014, hanno coinvolto anche delle comparse locali e portato benefici economici e turistici. Tutto questo ha marcato ulteriormente l’importanza del territorio, già scelto per film come 007 – No Time to Die e The Passion. Noi e La Giulia è disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

