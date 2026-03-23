Luca Argentero, i suoi amori più importanti sono nati sul set: dalla fiction Carabinieri al film Vacanze ai Caraibi ‘Galeotto fu il set’ potrebbe dire Luca Argentero, che proprio lì ha conosciuto sia la ex Miriam Catania che l’attuale moglie Cristina Marino: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

I set televisivi e cinematografici non hanno portato solo fama, notorietà e soddisfazione all’amatissimo Luca Argentero, ma anche l’amore. Perché forse non tutti sanno che l’attore ha incontrato sia l’ex fidanzata Myriam Catania che l’attuale moglie Cristina Marino proprio sul set e, in entrambi i casi, l’amore è sbocciato in poco tempo. L’ennesima dimostrazione che, talvolta, la finzione può davvero trasformarsi in realtà: ecco qualche dettaglio in più.

Luca Argentero e Myriam Catania, l’amore nato sul set di Carabinieri

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2004, Luca Argentero ha debuttato come attore in Carabinieri 4 nel ruolo di Marco Tosi, ed è proprio sul set di questa fiction televisiva che ha conosciuto Myriam Catania, impegnata nei panni di Elena, fidanzata del carabiniere Leo Bini. Tra loro è scattata subito la scintilla e, dopo aver tentato di mantenere per un po’ la riservatezza, hanno ufficializzato la relazione nell’estate del 2005. I due hanno superato insieme anche il terribile incidente in scooter vissuto da Myram nel 2006, e nel 2009 hanno poi deciso di convolare a nozze con rito religioso a Roma. Nel 2016, dopo molte indiscrezioni, la coppia ha annunciato la separazione ufficiale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Luca Argentero e Cristina Marino: galeotto fu il set di Vacanze ai Caraibi

La scintilla scattata sul set per Luca Argentero si è ripetuta anche diversi anni dopo, durante l’incontro con la bella Cristina Marino sul set del film Vacanze ai Caraibi, girato a Santo Domingo nel 2015. Nel film, Argentero veste i panni di Fausto, uno dei protagonisti principali che si ritrova a vivere un’avventura amorosa con Claudia, interpretata da Ilaria Spada. Cristina Marino invece interpreta il ruolo di un personaggio secondario di nome Maria Claudia. Nonostante sul set i due non abbiano dunque collaborato più di tanto, avendo ruoli ben distinti, il destino li ha fatti poi incontrare in maniera del tutto casuale: Cristina ha perso un aereo per tornare a casa e, prolungando il suo soggiorno a Santo Domingo, ha avuto modo di conoscere meglio l’attore.

I due hanno poi iniziato a frequentarsi fino ad ufficializzare la relazione. Nel 2020 è nata la loro prima figlia Nina Speranza, mentre nel 2021 la coppia ha deciso di sposarsi nella campagna umbra, a Città della Pieve. Nel 2023 è nato il secondo figlio, Noè Roberto. Ad oggi la famiglia si divide tra Milano e la tenuta nel verde dell’Umbria. Insomma, galeotto fu il set, a cui Luca Argentero deve davvero molto considerando che gli ha permesso di trovare per ben due volte quello che molti cercano per tutta la vita: l’amore.

Potrebbe interessarti anche