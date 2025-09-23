Scordatevi il Dottor Fanti: Luca Argentero è un duro in questo film su RaiPlay Il volto di Doc - Nelle tua mani veste i panni di un pugile galeotto nelle pellicola diretta e interpretata anche da Claudio Amendola

Nella filmografia spesso si affronta il tema dei detenuti e della loro qualità di vita in prigione, oppure di quanto il sistema carcerario spesso fallisca nel proprio proposito rieducativo (come in Ariaferma con Toni Servillo). Più raramente si va a indagare cosa succeda a questi ultimi al di fuori delle patrie galere, magari durante permessi premio, quando si trovano a dover fare i conti con una vita che, volenti o nolenti, non è più quella di un tempo. Luca Argentero è protagonista, nel 2017, di un film proprio di questo tipo e disponibile senza costi in streaming su RaiPlay.

La trama de Il permesso – 48 ore fuori in streaming su RaiPlay con Luca Argentero

La storia ruota attorno a quattro detenuti presso il carcere di Civitavecchia, Luigi (Claudio Amendola), Rossana (Valentina Bellè), Angelo (Giacomo Ferrara) e Donato (Luca Argentero). Il primo è un criminale di lunga data, con alle spalle numerosi crimini; Rossana è dentro per aver tentato di contrabbandare 10 kg di droga dal Brasile; Angelo è carcerato per alcuni furti a mano armata; Donato è un ex pugile condannato per un giro di incontri illegali e in ansia per la moglie, costretta a prostituirsi. A tutti, che non si sono mai incontrati prima in carcere, viene concesso un permesso premio di 48 ore, al termine delle quali dovranno obbligatoriamente tornare dentro. In caso contrario sarebbero considerati evasi.

Una volta fuori, nessuno dei quattro ritrova la stessa vita che aveva lasciato e tutti dovranno fare i conti con la dolorosa realtà di chi finisce in prigione e poi ne esce.

Quattro storie che si sfiorano solamente

L’intelaiatura eretta da Claudio Amendola per il suo Il permesso – 48 ore fuori è solida e riesce a creare un efficace "puzzle criminale". La narrazione si svolge a blocchi, mostrando in parallelo ciò che accade ai quattro personaggi una volta lasciate le patrie galere. Alla costruzione narrativa si affianca anche la volontà, da parte di Amendola, di ricercare anche un certo gusto stilistico. In tal senso si affida a Maurizio Calvesi come direttore della fotografia, che mette in piedi un’opera di forte impatto visivo.

Se Claudio Amendola è ormai a proprio agio in ruoli di questo genere (basti pensare al suo Samurai in Suburra di Stefano Sollima), stupisce Luca Argentero nei panni del ruvido pugile Donato. Un taciturno ex lottatore con i capelli rasati e il corpo coperto di cicatrici, e che sprofonda nei meandri del crimine organizzato per ritrovare la compagna finita in un giro di prostituzione, è quanto di più lontano ci si potrebbe aspettare da lui. La scommessa di Amendola è decisamente vinta, in virtù di un Argentero sempre credibile e perfettamente in parte.

Dove vedere Il permesso – 48 ore ore fuori

Se volete assaggiare sulla vostra pelle la durezza della vita dei quattro protagonisti de Il permesso – 48 ore fuori con Luca Argentero, trovate il film in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

