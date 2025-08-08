Luca Argentero, non solo il dottore di Doc: in Saturno Contro è un bellissimo esperto di marketing. Le curiosità Prima del camice in Doc, Luca Argentero ha conquistato il pubblico con Saturno Contro: il film cult che lo ha trasformato in uno degli attori più amati d’Italia

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Lo abbiamo conosciuto grazie alla sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello nel 2003, su Canale 5, e lo abbiamo amato nella recente fiction di Rai 1, Doc – Nelle Tue Mani. Luca Argentero, nel corso degli anni, ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico non solo grazie alla sua bellezza, ma anche per la sua simpatia. Molto presto, i telespettatori, lo rivedranno proprio nella quarta stagione di Doc, le cui riprese sono ufficialmente iniziate, e dove il sex symbol tornerà a vestire i panni del medico Andrea Fanti. Ma come ha fatto Argentero a raggiungere la notorietà? Qual è stato il film che lo ha consacrato al successo? Sicuramente, anche voi ve lo sarete chiesto più volte, e noi oggi siamo pronti a darvi una risposta.

Luca Argentero, prima di Doc il film Saturno Contro gli apre le porte del successo: trama e cast

E’ vero, siamo abituati, ora, a vederlo nei panni di un medico affascinante che fa sognare tutte le donne, grazie a Doc. Ma Luca Argentero vanta una bella gavetta alle spalle, con film che gli sono valsi anche vari riconoscimenti. Tra le pellicole, ricordiamo: Lezioni di cioccolato, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Hotel Gagarin, Copperman, Come un gatto in tangenziale. Tuttavia, nonostante questi titoli noti, il film che lo ha portato dritto al successo è stato Saturno Contro, del 2007, diretto da Ferzan Özpetek. Qui, Argentero veste i panni di Lorenzo, ma ora vi spieghiamo di cosa parla. La storia del film ruota attorno a Davide, che si trova in uno stato di profonda disperazione a causa della malattia del suo compagno Lorenzo. I suoi amici si mobilitano per sostenerlo e aiutarlo a uscire dalla depressione. Nel frattempo, anche loro devono confrontarsi con le proprie difficoltà personali. In particolare, Antonio e Angelica, sposati da molto tempo ma ormai in crisi, si ritrovano incapaci di vivere separati nonostante i problemi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel cast troviamo anche: Stefano Accorsi, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino, Ambra Angiolini, Serra Yilmaz, Ennio Fantastichini, Isabella Ferrari, Filippo Timi, Michelangelo Tommaso, Milena Vukotic, Luigi Diberti, Lunetta Savino, Benedetta Gargari, Gabriele Paolino.

Le curiosità e dove vedere il film in streaming

Ci sono diverse curiosità interessanti che riguardano il film Saturno Contro e possiamo raccontarvi. La pellicola di Ferzan Özpetek, è dedicata al giornalista turco-armeno Hrant Dink, assassinato poco prima dell’uscita, a testimonianza dell’attenzione del regista per temi di giustizia e memoria. Molte scene sono state girate nel vero appartamento romano di Özpetek, nel quartiere Ostiense, creando un’atmosfera intima e autentica. La colonna sonora, curata da Neffa al suo debutto cinematografico, unisce brani d’epoca e pezzi originali, come Zoo be zoo be zoo di Sophia Loren e una cover di Carmen Consoli. Anticipato di un mese rispetto ai piani, il film ha incassato 7,7 milioni di euro in Italia e vinto premi prestigiosi come David di Donatello e Nastri d’Argento.

Se abbiamo suscitato il vostro interesse e desiderate vedere il film in streaming, lo trovate sulle piattaforme Netflix e Rakuten TV.

Potrebbe interessarti anche