Luca Argentero, Cristina Marino è incinta: l’annuncio dolcissimo e la reazione (sorprendente) dell’attore. Perché ora cambia tutto La coppia aspetta il terzo figlio: l'annuncio sui social e la scelta di Argentero di rallentare per dedicarsi di più alla famiglia.

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Una fotografia al mare, un pancino ormai impossibile da nascondere e poche parole capaci di raccontare un momento destinato a cambiare ancora una volta la vita di una delle coppie più seguite dello spettacolo italiano. Cristina Marino e Luca Argentero hanno scelto un’immagine intima e romantica per condividere con il pubblico una notizia che molti aspettavano: è in arrivo il loro terzo figlio

Cristina Marino incinta, la reazione di Luca Argentero: l’annuncio del terzo figlio in arrivo

La coppia, già genitori di Nina e Noè, si prepara dunque a vivere una nuova gravidanza. L’annuncio è arrivato attraverso i social, con uno scatto in bianco e nero ambientato al mare. Cristina Marino appare abbracciata ad Argentero, mentre mostra con orgoglio il pancione. E’ la conferma ufficiale della terza gravidanza dell’attrice classe 1991, che arriva dopo settimane di rumors riguardo alla sua presunta dolce attesa. A rendere ancora più significativo il post è stata la breve frase scelta dall’attrice: "La vita, ancora". Un messaggio semplice, ma particolarmente evocativo, che accompagna l’annuncio di questo nuovo capitolo familiare.

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Non poteva mancare l’immancabile tocco ironico di Luca Argentero. L’attore ha condiviso la felicità della moglie e ha lasciato nei commenti una battuta destinata a strappare un sorriso: "Amore, dobbiamo cambiare macchina". Poco dopo è arrivata anche una dichiarazione ancora più tenera e diretta: "Ti amo".

Luca Argentero papà tris e cambia vita (senza Doc)

Ma l’arrivo del terzo figlio si inserisce anche in un momento particolare della vita professionale di Argentero. L’attore è infatti pronto a tornare su Rai 1 con la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, che rappresenterà però la sua apparizione nella serie che l’ha consacrato come stella della Tv. L’attore ha infatti deciso di lasciare la fiction: dalla quinta stagione Doc proseguirà con un nuovo protagonista e una nuova linea narrativa senza il mitico Dottor Andrea Fanti.

Dietro la scelta di Argentero di uscire dalla serie c’è anche una dimensione profondamente personale. L’attore sembra voler dedicare più tempo alla propria famiglia, alla moglie e soprattutto ai suoi figli, seguendoli da vicino e potendo vivere con maggiore presenza gli anni della loro crescita. È un aspetto che assume un significato ancora più forte proprio alla luce della nuova gravidanza. L’arrivo di un altro bambino potrebbe diventare un motivo in più per Argentero per rivedere le proprie priorità e ritagliarsi maggiore spazio per la famiglia. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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