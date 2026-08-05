Cristina Marino incinta, Luca Argentero ancora papà: le foto al mare alimentano le voci sul terzo figlio dopo l'addio a Doc Uno scatto rubato durante le vacanze a Formentera ha riacceso il gossip sulla coppia, e si parla di una possibile novità in arrivo nel pieno rispetto della loro riservatezza.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Le vacanze estive di Luca Argentero e Cristina Marino hanno inevitabilmente attirato l’attenzione del mondo del gossip. A riaccendere i riflettori sulla coppia è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune fotografie scattate a Formentera nelle quali, secondo il magazine, emergerebbe un dettaglio sospetto. L’attenzione si è concentrata sul ventre dell’attrice, apparso più pronunciato del solito, facendo nascere il sospetto di una possibile gravidanza, nonostante da tempo si discuta di quanto sia opportuno fare queste considerazioni. Al momento, però, è bene precisarlo, si tratta esclusivamente di indiscrezioni e i diretti interessati non hanno rilasciato alcun commento.

Luca Argentero e Cristina Marino: le immagini che hanno acceso il gossip

Secondo quanto riportato dal settimanale, le fotografie mostrerebbero Cristina Marino in splendida forma, ma con un particolare che non è passato inosservato. Da qui l’ipotesi che la famiglia possa presto allargarsi ancora. Lo stesso magazine, tuttavia, ha scelto un approccio prudente, scrivendo: "Una novità sta per arrivare nella loro vita. Ma è presto per dirlo, e rispettiamo i loro tempi e la loro riservatezza." Parole che confermano come, almeno per il momento, non vi sia alcuna ufficialità. Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, per Luca Argentero e Cristina Marino si tratterebbe del terzo figlio, dopo la nascita di Nina Speranza, arrivata nel maggio 2020, e di Noè Roberto, venuto al mondo nel febbraio 2023.

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Una famiglia sempre al primo posto

Negli ultimi anni la coppia ha raccontato più volte quanto la famiglia rappresenti il centro della propria vita. Entrambi hanno spiegato di essersi dati una regola ben precisa: evitare di restare lontani da casa per più di cinque giorni consecutivi, così da garantire una presenza costante accanto ai figli nonostante gli impegni professionali. Lo stesso Argentero aveva confidato in passato quanto il tempo trascorso con la famiglia sia diventato una priorità assoluta, arrivando ad affermare: "Se non ci fossero le spese da sostenere mi prenderei un anno sabbatico e starei solo con la mia famiglia." Una dichiarazione che racconta bene il momento personale dell’attore e il valore che attribuisce alla vita privata.

Tra il gossip e le scelte professionali di salutare Doc

Le indiscrezioni sulla presunta gravidanza arrivano in un periodo particolarmente intenso anche dal punto di vista lavorativo. Nei giorni scorsi, infatti, si è parlato molto della decisione di Luca Argentero di lasciare Doc – Nelle tue mani al termine della quarta stagione. Una scelta che, secondo quanto emerso, sarebbe legata alla volontà di dedicarsi a nuovi progetti professionali, pur senza escludere il desiderio di avere più tempo da trascorrere con i propri affetti. Per ora, però, non esistono conferme che colleghino questa decisione alle voci sulla presunta gravidanza, né tantomeno dichiarazioni ufficiali della coppia. Resta quindi soltanto un’indiscrezione rilanciata da Chi, destinata probabilmente ad alimentare il dibattito ancora per qualche giorno, almeno finché Luca Argentero e Cristina Marino non decideranno, eventualmente, di rompere il silenzio. Fino ad allora, la prudenza resta d’obbligo, nel rispetto della privacy di una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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