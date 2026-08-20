Luca Argentero e Cristina Marino, furiosi per le foto sulla gravidanza: "Il nostro privato è stato comunicato prima di noi" Dopo l'annuncio della terza gravidanza la coppia ha raccontato anche il dispiacere per le immagini circolate quando non aveva ancora deciso quando annunciarla.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La felicità per un nuovo arrivo in famiglia si è intrecciata, nel giro di poche ore, con un sentimento molto diverso. Cristina Marino e Luca Argentero hanno annunciato soltanto ieri di essere in attesa del loro terzo figlio, condividendo con i propri follower la gioia per una nuova gravidanza, ma il alcune ore fa hanno deciso di intervenire nuovamente sui social per spiegare quanto li abbia amareggiati il fatto che alcune fotografie avessero anticipato il loro annuncio.

Luca Argentero e Cristina Marino: la notizia arrivata prima del loro annuncio

La coppia ha voluto innanzitutto ribadire la felicità per questo momento, ricordando quanto sia prezioso il regalo che la vita ha deciso di farle, ma senza nascondere il dispiacere per una situazione che avrebbe preferito gestire diversamente. Cristina Marino e Luca Argentero avrebbero voluto scegliere autonomamente il momento in cui rendere pubblica la gravidanza, dopo aver vissuto le prime settimane con la necessaria tranquillità e discrezione: "Siamo grati alla vita per questo regalo. Purtroppo però siamo profondamente dispiaciuti dal fatto che qualcuno abbia deciso di comunicare una gravidanza prima che potessimo farlo noi. Prima di parlarne pubblicamente volevamo vivere questo momento con la cura che merita e, soprattutto, scegliere noi se e quando rendere pubblica una notizia così importante della nostra vita".

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Lo sfogo contro paparazzi e giornalisti

Poi il messaggio si sposta proprio sulle fotografie diffuse anticipatamente, che secondo Cristina Marino e Luca Argentero hanno sottratto loro la possibilità di vivere e raccontare la gravidanza secondo i propri tempi. La coppia non accetta infatti che la notorietà possa trasformare automaticamente ogni aspetto della vita privata in qualcosa di pubblico: "Invece paparazzi e giornalisti hanno deciso che il nostro privato fosse una notizia da dare prima ancora che noi avessimo la possibilità, il tempo e la certezza di poterlo fare". Un concetto ribadito anche attraverso una risposta preventiva a chi potrebbe considerare episodi simili una conseguenza inevitabile della popolarità: "Anticipiamo i soliti commenti: no, non riteniamo che questo faccia parte del gioco. E no, non dobbiamo proprio nulla del nostro percorso professionale agli stessi soggetti che si arrogano il diritto di commentare pubblicamente un ‘pancino sospetto’. Speriamo davvero che scegliate di leggere altro in questi ultimi scampoli d’estate".

La famiglia si prepara ad accogliere il terzo figlio

La gravidanza segna una nuova tappa nella storia familiare di Cristina Marino e Luca Argentero, già genitori di Nina Speranza, nata nel maggio 2020, e di Noè Roberto, arrivato nel febbraio 2023. Ora la famiglia si prepara ad allargarsi ancora una volta, anche se per il momento restano riservati diversi dettagli sul bebè in arrivo. Non è stato infatti rivelato il sesso del bambino e nemmeno il possibile nome scelto dai futuri genitori. Dopo la felicità condivisa con i loro follower, dunque, la coppia sembra intenzionata a proteggere con particolare attenzione questa nuova fase delle loro vite. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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