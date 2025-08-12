Doc 4, la rivoluzione: Cristina Marino nel cast e suo marito Luca Argentero fa un passo indietro Il retroscena a 5 mesi dalla messa in onda della quarta stagione: Argentero condividerà il set con la moglie, ma il suo personaggio sarà meno centrale nella trama.

Da anni formano una delle coppie più solide e ammirate del panorama italiano, ma presto Luca ArgenteroeCristina Marino potrebbero sorprendere i fan anche sul piano professionale. Secondo indiscrezioni, l’attrice entrerà nel cast della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, amatissima fiction di Rai 1 che ha reso Argentero uno dei volti simbolo della serialità italiana. Per la coppia si tratterebbe di un ritorno alle origini, visto che dieci si è conosciuta proprio su un set.

Luca Argentero, Cristina Marino entra nel cast di Doc 4

La notizia è stata lanciata da Vanity Fair: Cristina Marino sarebbe una delle new entry nel cast di Doc 4, affiancando il marito nei nuovi episodi. Non sono ancora trapelati dettagli sul ruolo che avrà nella trama, né se il suo personaggio interagirà direttamente con quello interpretato da Argentero, il primario Andrea Fanti, ma la sola possibilità di vederli insieme nella stessa produzione sta già facendo parlare i fan. Le riprese della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani sono iniziate lo scorso maggio e proseguiranno nei prossimi mesi, con un cast rinnovato e alcune sorprese in arrivo per il pubblico.

Doc 4, quando va in onda la quarta stagione: le prime anticipazioni

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani arriverà su Rai 1 nel 2026, probabilmente nel mese di gennaio, con un ciclo di otto episodi. Le anticipazioni parlano di cambiamenti significativi nella trama della serie Tv: il dottor Andrea Fanti, dopo aver lasciato il ruolo di primario del Policlinico Ambrosiano per proteggere la moglie Agnese (finita sotto inchiesta per somministrazione illegale di farmaci all’interno di una RSA), non sarà più al centro della scena, lasciando spazio a nuovi protagonisti. In particolare, l’attenzione si sposterà sulla dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli), divisa tra l’eventuale nomina a primario e una difficile scelta personale che la divide tra Roma e Milano. Una stagione che promette di rinnovare gli equilibri della serie, con volti inediti e intrecci destinati a sorprendere.

Argentero e Marino: la storia d’amore, i figli e il doppio matrimonio

Luca Argentero e Cristina Marino si sono conosciuti nel 2015 a Santo Domingo, sul set del film Vacanze ai Caraibi. Da lì è nato un legame che, anno dopo anno, si è rafforzato fino al matrimonio e alla nascita di due figli: Nina Speranza (2021) e Noè Roberto (2023). La coppia è convolata a nozze nel 2021 con una cerimonia top secret a Citta della Pieve, il paesino umbro dove hanno deciso di vivere. Più di recente, nel maggio del 2024, hanno trascorso una vacanza alle Maldive dove, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero celebrato un matrimonio-bis rinnovando le promesse d’amore. L’eventuale ritorno a lavorare insieme, a distanza di dieci anni dal loro primo incontro, rappresenta un nuovo capitolo in una storia che continua a incantare i fan.

Chi è Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero: lavoro, film e reality

Nata nel 1991, Cristina Marino è attrice, modella e imprenditrice. Ha recitato in film e fiction italiane e ha fondato il brand Befancyfit, dedicato al fitness e al benessere, diventando un punto di riferimento anche nel mondo digital. La sua carriera spazia tra cinema, televisione e attività online, con un seguito crescente. Oltre a Doc 4, il suo nome è stato associato ad altri progetti di rilievo: Ligas, serie Sky di genere legal con Argentero protagonista, e la terza stagione di Call My Agent – Italia, adattamento della celebre produzione francese. Nel 2022 ha partecipato insieme al marito al reality Celebrity Hunted 3, in onda su Sky.

