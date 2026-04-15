Luca Argentero da record: con la fiction Avvocato Ligas ha fatto il colpaccio La prima stagione del legal drama Sky Original con "la rockstar dei tribunali milanesi" chiude con numeri straordinari

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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Altri Siti Per vivere (in ogni senso) scrivo e descrivo: mi interessa molto il contenuto, ma spesso resto affascinato dall'utilizzo del contenitore. Amo Tetris e le narrazioni interattive.

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A una settimana dalla conclusione della prima stagione, Avvocato Ligas si conferma un fenomeno di ascolti e gradimento su Sky e NOW. Il primo legal drama Sky Original, che vede Luca Argentero vestire i panni di un penalista carismatico quanto sfrontato, ha totalizzato nei primi sette giorni una media di 992.000 spettatori. A colpire gli addetti ai lavori è soprattutto il completion rate, ovvero la percentuale di utenti che ha completato la visione di tutti gli episodi, che ha raggiunto il dato record del 97%. Questo indice sottolinea una fedeltà del pubblico estremamente elevata, supportata da una permanenza fissa al 67%.

Un posizionamento storico tra le produzioni originali

L’andamento della serie mostra una crescita costante nel tempo, segno di un forte passaparola e di un interesse che non si esaurisce con la messa in onda lineare. Il primo episodio, analizzato a 28 giorni dal debutto, ha accumulato quasi un milione e mezzo di spettatori medi (1.479.000), posizionandosi come la terza nuova serie Sky Original più vista a partire dal 2021. L’incremento del 41% tra i dati a 7 e 28 giorni evidenzia un coinvolgimento crescente, confermato anche dalle performance sulle piattaforme social, dove il titolo ha generato 361.000 interazioni e oltre 13,5 milioni di visualizzazioni video.

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Dalla letteratura al piccolo schermo: la sfida di Lorenzo Ligas

Il progetto prende le mosse dal romanzo Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris e vede Lorenzo Ligas come la rockstar del Tribunale di Milano. Il protagonista è un geniale ma controverso avvocato che finisce per essere licenziato dal suo prestigioso studio a causa dell’incapacità di scindere il dovere dal piacere. La sua caduta si trasforma in una sfida di riscatto: insieme a Marta, una giovane praticante idealista interpretata da Marina Occhionero, Ligas accetta di difendere i casi più disperati per tornare ai vertici della professione legale, convinto che ogni indagato meriti la migliore difesa possibile.

Un cast di alto profilo per una regia milanese

La serie in sei episodi, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures con la regia di Fabio Paladini, vanta un cast corale di rilievo. Accanto ad Argentero e Occhionero, Barbara Chichiarelli interpreta la determinata pubblica ministero Annamaria Pastori, avversaria storica di Ligas in aula. Completano il quadro Gaia Messerklinger nel ruolo di Patrizia, l’ex moglie del protagonista, e Flavio Furno nei panni di Paolo, l’unico e fedele amico dell avvocato. La scrittura è stata affidata a un team composto da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco, capaci di tradurre l’atmosfera noir e sofisticata del tribunale milanese in un racconto televisivo contemporaneo.

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