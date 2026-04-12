Luca Argentero compleanno in famiglia, la dolce dedica di Cristina Marino Luca Argentero spegne 48 candeline e festeggia il compleanno con la sua famiglia, la dedica della moglie Cristina Marino.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

IPA

CONDIVIDI

"Quando saremo due cambierà nome pure l’universo diventerà diverso. Auguri a te, che sei tutto il mio universo". È una dedica che non lascia spazio a interpretazioni quella che Cristina Marino affida ai social per celebrare il compleanno del marito Luca Argentero, che spegne 48 candeline. Un messaggio intimo, accompagnato da una serie di scatti in bianco e nero, che raccontano con immediatezza la complicità e il legame costruito in oltre un decennio insieme.

Il compleanno dell’attore si apre con una sorpresa dal sapore familiare. Sono i figli, Nina Speranza e Noè Roberto, a svegliarlo portando una torta con la classica candelina e un biglietto di auguri. Una scena domestica, lontana dalle luci del set, che restituisce un’immagine quotidiana e autentica dell’attore, sorridente e visibilmente emozionato per il gesto. È lo stesso Argentero a condividere il momento, mostrando ancora una volta quel lato privato che negli ultimi anni ha deciso di raccontare con maggiore naturalezza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A completare il racconto della giornata è un altro post, questa volta pubblicato dallo stesso attore. Due fotografie affiancate: una che lo ritrae da bambino, l’altra scattata oggi. Lo sguardo è lo stesso, così come l’espressione. "48 anni di sorrisi", scrive nella didascalia, sintetizzando un percorso personale e professionale che continua a evolversi. In poche ore arrivano migliaia di commenti, tra fan, amici e colleghi che si uniscono agli auguri.

Luca Argentero e Cristina Marino, un amore che arriva anche su Doc

La storia tra Argentero e Cristina Marino inizia nel 2015, a Santo Domingo, sul set del film "Vacanze ai Caraibi". È lì che scatta un’intesa immediata, destinata a trasformarsi in qualcosa di più solido. All’inizio la relazione resta lontana dai riflettori, anche per il momento delicato vissuto dall’attore dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania. Poi la scelta di uscire allo scoperto e condividere un percorso che negli anni si consolida.

La coppia costruisce una famiglia con la nascita dei due figli e nel 2021 arriva anche il matrimonio, celebrato il 5 giugno a Città della Pieve, in Umbria. Una cerimonia riservata, coerente con lo stile che li contraddistingue, lontana dall’eccesso mediatico. Oggi vivono in un casolare immerso nel verde, il "Mandoleto", dove spesso raccontano scorci della loro quotidianità.

Nel frattempo, anche sul piano professionale, le strade dei due tornano a incrociarsi. Cristina Marino sarà infatti presente nella nuova stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction che ha consolidato il successo televisivo di Argentero. Un passaggio che segna un ulteriore punto di contatto tra vita privata e lavoro, rafforzando l’immagine di una coppia che negli anni ha trovato un equilibrio tra esposizione pubblica e dimensione familiare.

Potrebbe interessarti anche