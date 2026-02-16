Luca Argentero liquida il caso Signorini-Corona: “Una brutta figura”. La bordata al GF Vip L’attore ha commentato il recente scandalo che ha travolto il conduttore e il reality show senza troppi giri di parole: “Tendo a non considerarlo molto”

Luca Argentero dice la sua. Nel corso di un’ampia intervista rilasciata a Fanpage, infatti, l’attore piemontese ha parlato della sua carriera dagli esordi fino al successo di Doc – Nelle tue mani, passando dalla popolarità raggiunta grazie al Grande Fratello. E proprio a proposito del reality show Argentero ha commentato l’esplosione del caso Signorini-Corona che ha portato alla battaglia legale tra il conduttore (costretto a lasciare il programma) e l’ex re dei paparazzi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Luca Argentero sul caso Signorini-Corona: le sue parole

Sbarcato la scorsa settimana su Netflix con Motorvalley, Luca Argentero è sulla cresta dell’onda e nel 2026 si prepara a tornare anche a vestire i panni del dottor Fanti nella quarta stagione Doc – Nelle tue mani, in arrivo in autunno su Rai 1. Intervistato da Fanpage, l’attore torinese ha parlato proprio del successo della serie (che non esclude essere un progetto a lungo termine), ma anche di quelli che sono stati gli esordi che l’hanno portato alla consacrazione. La svolta, ovviamente, è arrivata con il podio nella terza edizione del Grande Fratello, un programma che sta facendo molto discutere ultimamente con il caso Signorini-Corona. Lo scandalo che ha portato il conduttore a lasciare il GF Vip e Mediaset e a dare vita a una vera e propria battaglia legale contro l’ex re dei paparazzi, tuttavia, non sembra interessare Argentero: "Trovo che appartenga a un livello un po’ basso per essere commentato. È una tipologia di informazione che non cattura la mia attenzione, quindi tendo a non considerarlo molto". L’attore ha anche aggiunto: "Mi dispiace per le persone coinvolte, sembra sia un po’ una brutta figura".

La frecciata al Grande Fratello VIP

A proposito di Grande Fratello, Luca Argentero ha raccontato anche di come l’etichetta di ‘gieffino’ non sia più un peso per lui. "È un tipo di televisione e un programma che non esiste più" ha spiegato l’attore classe 1978, che ha proseguito la sua ‘frecciata’ nei confronti del programma: "Non penso che si possa riproporre più quel modello, era un’altra epoca e uno schema completamente diverso. Prima generava qualche personaggio che lavorava nello spettacolo, oggi non penso che possa succedere. Mi sembra che il Grande Fratello sia solo una vetrina televisiva un po’ fine a se stessa".

