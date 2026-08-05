Luca Argentero come Terence Hill in Don Matteo: “Addio a Doc graduale”, la strategia di Rai Fiction (e chi lo rimpiazza) Stando alle parole della direttrice Maria Pia Ammirati non è da escludere un passaggio di testimone nel corso della quinta stagione: cosa succederà

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’addio di Luca Argentero a Doc – Nelle tue mani è praticamente ufficiale, ma non sarà un’uscita di scena improvvisa. Dopo settimane di indiscrezioni, le parole della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati chiariscono la strategia della tv pubblica: il protagonista della serie continuerà a essere presente anche nella quinta stagione, accompagnando il pubblico verso un passaggio di testimone graduale. Una scelta che ricorda da vicino quanto avvenuto con Don Matteo, quando Terence Hill lasciò la fiction nella quarta puntata della tredicesima stagione, permettendo a Raoul Bova di entrare in scena senza uno strappo netto con il passato. Scopriamo tutti i dettagli.

Luca Argentero verso l’addio a Doc? Un addio graduale come accadde a Terence Hill in Don Matteo

Le dichiarazioni di Maria Pia Ammirati delineano con chiarezza il futuro di Doc – Nelle tue mani. La quarta stagione, al via il 1° ottobre su Rai 1, vedrà ancora Andrea Fanti – interpretato da Luca Argentero – assoluto protagonista, ma sarà soltanto l’inizio di una fase di transizione. Come spiegato dalla direttrice di Rai Fiction ad Adnkronos, infatti, la quinta stagione è ancora in fase di scrittura e sarà "rifondativa" sul piano narrativo, con un passaggio di testimone che avverrà "in modo graduale, rispettoso dei tempi narrativi e delle esigenze artistiche e personali dell’attore". Una strategia che richiama inevitabilmente il precedente di Don Matteo. Anche in quel caso Rai Fiction evitò una rottura ‘traumatica’ con il pubblico: Terence Hill non salutò la serie alla fine di una stagione, ma rimase nelle prime quattro puntate della tredicesima, accompagnando l’ingresso del nuovo protagonista interpretato da Raoul Bova. È dunque plausibile che la Rai possa seguire un percorso simile anche con Luca Argentero, sfruttando la sua presenza nei primi episodi della quinta stagione per traghettare Doc verso una nuova fase dell’amata fiction.

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Chi prenderà il posto di Andrea Fanti? Le ipotesi per la quinta stagione

Resta naturalmente aperta la domanda più importante: chi raccoglierà l’eredità di Andrea Fanti? Al momento non esistono conferme ufficiali e la sceneggiatura della quinta stagione – come detto – è ancora in lavorazione, ma gli scenari possibili sembrano essere due. Il primo porterebbe a valorizzare personaggi già molto amati dal pubblico. In questo senso potrebbero acquisire un ruolo sempre più centrale interpreti come Pierpaolo Spollon o Matilde Gioli, protagonisti ormai consolidati dell’universo di Doc e in grado di garantire continuità narrativa senza rivoluzionare completamente la serie. L’altra strada sarebbe invece proprio quella già percorsa con successo da Don Matteo: introdurre una nuova grande star della fiction italiana, capace di raccogliere il testimone di Argentero con un personaggio inedito.

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